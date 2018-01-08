العراق يبدأ تصدير خام كركوك لإيران هذا الشهر

يبدأ العراق تصدير النفط من حقول كركوك الشمالية إلى إيران قبل نهاية الشهر الجاري، وفقاً لما أكده وزير النفط العراقي جبار اللعيبي للصحافيين أمس. وقال: «سيُنقل نحو 30 ألف برميل يومياً من الخام في الشاحنات إلى مصفاة «كرمانشاه» الإيرانية عند بدء التصدير».

يأتي نقل الخام في الشاحنات إلى إيران ضمن اتفاق مبادلة أعلنه البلدان الشهر الماضي، للسماح باستئناف صادرات الخام من كركوك. واتفق العراق وإيران على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يومياً من الخام المنتج من كركوك، بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق. وتوقفت مبيعات خام كركوك منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الحقول من الأكراد في تشرين الأول (أكتوبر).

وكانت القوات الكردية سيطرت على كركوك في 2014، عندما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» وذلك في خطوة حالت دون سيطرة المسلحين على حقول النفط في المنطقة.

ويخطط العراق وإيران أيضاً لبناء خط أنابيب لنقل النفط من كركوك، من دون الحاجة إلى نقله في الشاحنات وفقاً لما أعلنه اللعيبي الشهر الماضي. وقد يحل خط الأنابيب المزمع، مكان خط التصدير الحالي من كركوك عبر تركيا والبحر المتوسط.

إلى ذلك، تدرس شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية للطاقة استثمارات محتملة في مشاريع للتنقيب عن النفط ومشاريع للغاز الطبيعي في العراق، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أمس. ونقل البيان تعليقات من اللعيبي ووزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني.

في سياق منفصل، أكدت «المؤسسة الوطنية للنفط الليبية» فوزها في قضيتي تحكيم دولي ضد مشغل مصفاة «رأس لانوف» البالغة طاقتها 220 ألف برميل يومياً، ودعت لإعادة تشغيل المصفاة في أقرب فرصة ممكنة.

وأضافت المؤسسة في بيان أن «القضيتين اللتين ترجعان إلى عام 2013، بتّتهما غرفة التجارة الدولية في باريس»، لافتة إلى أن «إحدى القضيتين رفعتها الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو) التي تملك المصفاة وتديرها، وبُتّ في الخامس من كانون الثاني (يناير)». ولفتت إلى أنها «حصلت على حكم بنحو 116 مليون دولار زائد الفوائد».

أما القضية الثانية، فأقامتها «تراستا» المملوكة لمجموعة «الغرير» الإماراتية، ودفع حكم صادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي «تراستا» إلى سحب دعواها. و «ليركو» مشروع مشترك بين المؤسسة و «تراستا».

ونقل بيان المؤسسة الوطنية للنفط عن رئيسها مصطفى صنع الله قوله، إن «المؤسسة ستعكف منذ الآن على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تنفيذ حكم التحكيم النهائي، وإعادة تشغيل المصفاة في أقرب وقت ممكن»، طالباً من شركتي «تراستا» و «ليركو» الإذعان في شكل كامل لتنفيذ التزاماتهم التعاقدية.