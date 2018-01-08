احتياطات النقد الأجنبي في الصين إلى أعلى مستوى

ارتفعت احتياطات الصين من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في ما يزيد على عام في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي الصيني، متجاوزة توقعات المحللين. إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان، دون نزوح الأموال للخارج.

وارتفع الاحتياط للشهر الحادي عشر على التوالي وزاد 20.2 بليون الشهر الماضي، إلى 3.14 تريليون وهو الأعلى منذ أيلول (سبتمبر) 2016 ، والزيادة الشهرية هي الأكبر منذ تموز (يوليو). وكانت زيادة تشرين الثاني (نوفمبر) عشرة بلايين دولار.

وتوقع المحللون في استطلاع لـ «رويترز»، أن ترتفع الاحتياطات ستة بلايين دولار إلى 3.125 تريليون دولار، فيما زادت الاحتياطات على مدى عام 129.5 بليون دولار من 3.011 تريليون نهاية 2016 لتسجل الزيادة السنوية الأولى منذ 2014.

وازدادت قيمة احتياطيات الذهب إلى 76.47 بليون دولار في نهاية الشهر الماضي، من 75.833 بليون دولار نهاية تشرين الثاني، وفقاً للبيانات المنشورة على موقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي).