قرار بفرض المعاينة الالزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في المطار
يناير 8, 2018
أصدر وزير الزراعة غازي زغيتر قرارا يحمل الرقم 8/1، يقضي بفرض المعاينة الالزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في مطار رفيق الحريري الدولي. ونص القرار على ما يلي:
المادة الاولى: فرض المعاينة الالزامية من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي – مطار بيروت – على البضائع المصدرة والمستوردة قبل منح التأشيرات المطلوبة.
المادة الثانية: يسمح بالكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلا.
المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2018.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.
أصدر وزير الزراعة غازي زغيتر قرارا يحمل الرقم 8/1، يقضي بفرض المعاينة الالزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في مطار رفيق الحريري الدولي. ونص القرار على ما يلي:
المادة الاولى: فرض المعاينة الالزامية من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي – مطار بيروت – على البضائع المصدرة والمستوردة قبل منح التأشيرات المطلوبة.
المادة الثانية: يسمح بالكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلا.
المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2018.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.