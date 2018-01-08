قرار بفرض المعاينة الالزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في المطار

أصدر وزير الزراعة غازي زغيتر قرارا يحمل الرقم 8/1، يقضي بفرض المعاينة الالزامية على البضائع المصدرة والمستوردة في مطار رفيق الحريري الدولي. ونص القرار على ما يلي:

المادة الاولى: فرض المعاينة الالزامية من قبل موظفي الحجر الصحي الزراعي – مطار بيروت – على البضائع المصدرة والمستوردة قبل منح التأشيرات المطلوبة.

المادة الثانية: يسمح بالكشف على الارساليات النباتية في مهلة محددة لغاية الساعة العاشرة ليلا.

المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 2/1 تاريخ 2/1/2018.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم”.