دبوسي عرض مع وفد بلدية زغرتا اهدن تنظيم مهرجان وطني للزيتون بهدف اعادة الاعتبار الى القطاع

التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي بحضور نائب الرئيس مارسيل شبطيني، وفدا من بلدية زغرتا – إهدن ضم: نائب الرئيس غسان طيون، مسؤول اللجنة الزراعية والثقافية الدكتور جورج دحدح، ليلى يمين من مكتب الصحة في البلدية، مديرة محمية حرج إهدن ساندرا كوسا، بمشاركة سيمون بشاواتي من “جمعية التنمية المحلية”، نائب مدير حاضنة الأعمال “بيات” نصري معوض ومدير “مختبرات مراقبة الجودة” الدكتور خالد العمري.

وأوضح بيان للغرفة، أن “اللقاء تمحور حول إطلاق الشراكة بين غرفة الشمال وبلدية زغرتا – إهدن في المواضيع الزراعية وتنظيم فعالية زراعية ثقافية تتلخص بإقامة “مهرجان وطني وازن للزيتون والزيت السنوي”، بهدف إعادة الإعتبار الى مكانة قطاع الزيتون ومشتقاته في الحركة الزراعية، وتعزيز الحركة السياحية الريفية”.

دبوسي

من جهته، أكد دبوسي أن “لغرفة طرابلس دورا أساسيا في دعم هذه الفعالية، وسيتم التركيز على مراعاة جودة الزيتون وحسن تذوق الزيت، عبر الإستفادة في هذا المضمار من الدور التقني الحيوي والتجربة المتقدمة التي تمتلكها مختبرات مراقبة الجودة، لا سيما مركز الأبحاث وتطوير الصناعات الغذائية (إدراك)، وكذلك مواجهة التحديات الناجمة عن ضرورة الإلتزام بتطبيق أنظمة ومعايير الجودة واحترام المواصفات المتعلقة بالسلامة الغذائية. على أن يرافق هذه الفعالية دورات توعية وتدريب لإعادة الإعتبار الى قطاع الزيتون والزيت”.

طيون

بدوره، أوضح طيون أن “الغاية من هذا المهرجان تعزيز الحركة الإنمائية في القطاع الزراعي لا سيما بالنسبة للزيتون والزيت، والأخذ بلإلاعتبار ان المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بدأت تتقلص مما يستدعي إطلاق حملة للحفاظ على تلك الأراضي”، لافتا الى أن “فكرة المهرجان تقوم على العمل لإيجاد صيغة للتوازن والتكامل بين ضفتي المنتج والمستهلك، مع مراعاة أنظمة الجودة في هذا المجال، لا سيما ان غرفة الشمال تمتلك من خلال مختبرات مراقبة الجودة تجربة مميزة تندرج في إطار الإيمان بالنوعية والجودة وتضفي الحيوية على هذا القطاع وتساعده على تخطي الركود الذي يعانيه”.

وأشار البيان الى أنه “في ختام اللقاء، تم التوافق على انتداب كل من معوض والعمري لمتابعة الترجمة العملية لصيغة الشراكة الإستراتيجية بين غرفة طرابلس وبلدية زغرتا – إهدن في مضمار إنجاح مهرجان الزيتون والزيت الذي يتم تنظيم فعاليته بالاشتراك بين الغرفة والبلدية”.