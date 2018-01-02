بو عاصي: الاقتصاد قادر على النهوض متى توفر التخطيط والشفافية

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ان “الوضع الإقتصادي ليس كارثيا فلبنان يتمتع بمقومات اقتصادية جيدة وقدرات بشرية أثبتت في محطات عدة أن الاقتصاد قادر على النهوض”، مشيرا إلى أن “رجال الأعمال اللبنانيين هم من ابرز رجال الأعمال في المنطقة”.

وقال عبر “mtv” اليوم: “ما ينقصنا هو التخطيط ووضع استراتيجيات وعدم التفريط بالعلاقة الإيجابية مع الدول العربية. هذه أمور أساسية للنهوض بالاقتصاد، إضافة إلى احترام القوانين والقضاء وتعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد”.

وعن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في الأزمات الاقتصادية، قال: “عندما يحصل ركود في المنظومة الاقتصادية، تزيد البطالة ويزيد الفقر وهنا تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية عبر عدد من المشاريع والبرامج كبرنامج دعم الاسر الأكثر فقرا، أولا لإحصاء عدد هذه الأسر وثانيا لمتابعة أوضاعهم وثالثا لتأمين المساعدات الغذائية والاستشفائية للأكثر احتياجا وتعليم أولادهم لأن التعليم أساسي. هذا البرنامج ولغاية اليوم، هو من أنجح البرامج وأنا أهنىء كل من عمل ويعمل عليه على مختلف الصعد. استطعنا اليوم خفض الاستهداف من 104 الاف بطاقة كانت موزعة على عائلات، بعضها غير مستحق، الى 44 الف فقط هي الأكثر فقرا، من بينها 10 آلاف أسرة نؤمن لهم البطاقة الغذائية، وهذه العملية تمت بأعلى المعايير العلمية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ومن دون أي تسييس”.

وختم: “هدفي في العام 2018 تأمين التغذية ل 15 الف عائلة بالتعاون مع مانحين في لبنان والخارج، ولكن كل ذلك غير كاف إن لم نساعدهم في الخروج من حالة الفقر، وهنا يأتي دور برنامج التخريج الذي نعمل عليه، وهو سيؤمن أولا التدريب على مراحل ومساعدة الناس في إيجاد فرص عمل. وهذا التدريب سيتم بناء على دراسة لاحتياجات السوق وسيدرس إمكانات نقل آليات ووسائل إنتاج معينة تعطى للمحتاج ليتمتع لاحقا باكتفاء ذاتي، إما بهبة مجانية او بجزء كهبة وجزء كقرض، وسيعمل البرنامج على تأمين قيود ميسرة أو هبات أيضا بكميات قليلة”.