العجز التجاري المصري يهبط 26 في المئة

قالت وزارة التجارة المصرية في بيان اليوم (الاثنين)، إن العجز التجاري في الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 انخفض 26 في المئة على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 بليون دولار.

وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 إلى 51 بليون دولار مقارنة مع 61 بليون دولار في الفترة نفسها من 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 بليون دولار من 18.4 بليون.

وأضاف البيان أن الصادرات «من المتوقع أن تصل إلي 22.4 بليون دولار مع ختام العام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى نحو 10 في المئة عن العام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 بليون دولار».

وقال الوزير طارق قابيل في البيان إن «القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال العام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية».

وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعدما عانت لسنوات من نقص في العملة الصعبة حد من قدرتها على الاستيراد من الخارج وأضر بأنشطة الأعمال.

وتشهد مصر نمواً في الصادرات وانخفاضاً في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريباً.

وأصبحت السلع المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بينما تراجعت قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية.