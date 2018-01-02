موريتانيا تستبدل عملتها لمواجهة التضخم

بدأ الموريتانيون (الاثنين)، استبدال عملتهم الأوقية بالعملة الجديدة التي أطلقتها الحكومة في مسعى لمواجهة التضخم.

واعتباراً من اليوم أصبحت الورقة النقدية فئة 10 أوقيات، أوقية واحدة. وستستغرق مرحلة استبدال العملة ستة أشهر بدءاً بأكبر الفئات وهي خمسة آلاف أوقية.

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن العملة الجديدة في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، المصادف العيد الوطني للدولة الواقعة في غرب افريقيا.

وقال ان استبدال العملة يساعد على استعادة الاوقية «مكانتها في المعاملات المالية وحماية القدرة الشرائية للمواطن مع خفض كمية النقد المتداول».

والاوراق الجديدة المصنعة من البوليمر، أكثر متانة وقوة ضد التزييف، بحسب السلطات.

وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي نفى محافظ البنك المركزي عبد العزيز ولد الداهي إشاعات عن خفض قيمة الاوقية مؤكداً أن «نظام الإصلاح الجديد لا تأثير له على القوة الشرائية، ولا على قيمة ادخار الأموال».

وكان سعر الاوقية تراجع أمام الدولار الأميركي واليورو في السوق السوداء في الاشهر التي سبقت الاعلان وتصاعد هذا الامر في ما بعد مع لجوء المواطنين الى العملات الاجنبية.

ويعود آخر اصلاح نقدي في موريتانيا الى العام 2004 عندما استبدلت السلطات جميع الاوراق النقدية المتداولة منذ 1974.