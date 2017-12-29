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مغارة جعيتا تستقبل الزوار استثنائيا في 1/1/2018

ديسمبر 29, 2017

أعلنت ادارة مرفق جعيتا السياحي أن مغارة جعيتا ستستقبل الزوار الكرام محبي الجمال استثنائيا بمناسبة عيد رأس السنة يوم الاثنين في 1/1/2018 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وتمنت الادارة بهذه المناسبة “لجميع اللبنانيين عاما سعيدا وأياما زاهرة وللبناننا الحبيب السلام والازدهار”.

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أعلنت ادارة مرفق جعيتا السياحي أن مغارة جعيتا ستستقبل الزوار الكرام محبي الجمال استثنائيا بمناسبة عيد رأس السنة يوم الاثنين في 1/1/2018 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

وتمنت الادارة بهذه المناسبة “لجميع اللبنانيين عاما سعيدا وأياما زاهرة وللبناننا الحبيب السلام والازدهار”.

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