مغارة جعيتا تستقبل الزوار استثنائيا في 1/1/2018
ديسمبر 29, 2017
أعلنت ادارة مرفق جعيتا السياحي أن مغارة جعيتا ستستقبل الزوار الكرام محبي الجمال استثنائيا بمناسبة عيد رأس السنة يوم الاثنين في 1/1/2018 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
وتمنت الادارة بهذه المناسبة “لجميع اللبنانيين عاما سعيدا وأياما زاهرة وللبناننا الحبيب السلام والازدهار”.
أعلنت ادارة مرفق جعيتا السياحي أن مغارة جعيتا ستستقبل الزوار الكرام محبي الجمال استثنائيا بمناسبة عيد رأس السنة يوم الاثنين في 1/1/2018 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.
وتمنت الادارة بهذه المناسبة “لجميع اللبنانيين عاما سعيدا وأياما زاهرة وللبناننا الحبيب السلام والازدهار”.