شقير ناقش مع كيدانيان دعم الأنشطة السياحية في المتن الأعلى

عرض وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أيمن شقير مع وزير السياحة أودايس كيدانيان موضوع السياحة في منطقة المتن الأعلى لصيف 2018، في حضور رئيس بلدية القلعة رائد ابو الحسن ولجنة المهرجانات في البلدة.

ووعد كيدانيان بدعم الأنشطة السياحية في المنطقة ومنها مهرجان بلدة القلعة.

وفيما أثنى على نشاط المجتمع المدني في هذا المجال، شدد على دور البلديات في تنشيط القطاع السياحي، خصوصا في مناطق الريف.

وسلم ابو الحسن الى الوزير درعا تقديرية من البلدية.