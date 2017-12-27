فادي الجميل التقى سفير لبنان في الامارات: لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية بين البلدين

استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل سفير لبنان الجديد في الامارات العربية المتحدة فؤاد دندن في مقر الجمعية. وعرض الجميل حسب بيان صدر، “لمطالب القطاع الصناعي وحاجاته والتحديات التي تواجهه”، كما جرى البحث في “امكانية رفع الصادرات الصناعية الى الامارات وسبل المساعدة في هذا المجال”.

وشكر الجميل السفير دندن على زيارته الجمعية واهتمامه بالقطاع، لافتا الى ان “الصناعات اللبنانية تصل الى البلدان الاكثر تطلبا مما يؤكد جودتها وتنوعها. ثم أطلعه على الصعوبات التي تواجه القطاع لا سيما منها تراجع الصادرات الصناعية نتيجة لعوامل خارجية والسعي لرفع الصادرات مجددا.

واثنى الجميل على “جهود الصناعي اللبناني وصموده واستمراريته رغم كل التحديات التي تواجهه”، مشددا على “اهمية التواصل والتكامل مع الصناعيين اللبنانيين في بلدان الانتشار”.

وتمنى على السفير دندن “تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية في السفارة اللبنانية في ابو ظبي، وتزويد الجمعية بما تستورده الامارات ومن اي بلدان”. كما تطرق الى “امكانية تفعيل التعاون مع رجال الاعمال في الامارات من أجل تطوير امكانات استثمارية مشتركة”.

في الختام، أبدى دندن “استعداده لبذل الجهود مع المسؤولين في دولة الامارات لتوثيق اواصر التعاون بينها وبين لبنان لا سيما في المجال الاقتصادي خدمة للصناعة اللبنانية”.