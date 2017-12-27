الهند ستصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم

سيتجاوز الاقتصاد الهندي نظيريه البريطاني والفرنسي ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم في 2018، وفق ما ذكرت دراسة اقتصادية (الثلثاء).

وجاء في دراسة لـ«مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال التجارية» ومقره لندن، أن الهند، القابعة حالياً في المرتبة السابعة، سترتقي للمركز الخامس في 2018، وستقفز إلى المرتبة الثالثة بحلول 2032.

وبلغ الاقتصاد الهندي أدنى مستوياته في ثلاث سنوات في الربع الاول للعام المالي الحالي، بعد قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلغاء العملات المالية الكبيرة وإقرار إصلاحات ضريبية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.

وتسبب قرار مودي المفاجئ في بلبلة واضطراب في اقتصاد الهند التي يبلغ عدد سكانها 1.25 بليون نسمة.

وتراجع النمو إلى 5.7 في المئة للشهور الثلاثة التي انتهت في حزيران (يونيو) الماضي لكنه تعافى بشكل طفيف إلى 6.3 في المئة للربع المنتهي في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وقال نائب رئيس المركز دوغلاس مكويليامز: «على رغم الانتكاسات (…) الاقتصاد الهندي لا يزال قادراً على منافسة الاقتصاد الفرنسي والبريطاني وفي 2018 سيتجاوزهما ليصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الدولارية».

وذكرت الدراسة أن الطاقة الرخيصة والثورة الرقمية ستدفعان بالنمو الاقتصادي عالمياً.

وأشارت إلى أن النمو العالمي ستسيطر عليه الاقتصادات الآسيوية، ولا سيما الهند والصين واليابان.

وستتجاوز الصين الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، بحلول عام 2030، وفق ما جاء في الدراسة التي توقعت أيضاً أن تصل الهند لمرتبة أكبر اقتصاد في العالم «في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن».