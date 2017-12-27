النفط يسجل أعلى مستوياته في عامين ونصف العام

لامست أسعار النفط أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام وسط تعاملات خفيفة اليوم (الثلثاء)، مدعومة بتفجير في خط أنابيب لنقل الخام في ليبيا وخفوضات طوعية للإمدادات تقودها «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).

وقال مصدر نفطي ليبي إن ليبيا خسرت نحو 90 ألف برميل يومياً من النفط الخام بسبب تفجير خط أنابيب يغذي ميناء السدر. وأضاف أن «المؤسسة الوطنية للنفط» ما زالت تعكف على تقييم الأضرار.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري ليبي إن مسلحين زرعوا متفجرات في خط الأنابيب.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج «برنت» لأقرب استحقاق 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.31 في المئة، إلى 66.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة 66.83 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر أيار (مايو) 2015 .

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار، أو 2.21 في المئة، إلى 59.76 دولار بعدما وصلت إلى 59.86 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر حزيران (يونيو) 2015 .