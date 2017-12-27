غاز المتوسط والعملات الرقمية من أبرز محطات 2017

انتظر اللبنانيون طويلاً قراراً كان يفترض اتخاذه منذ عقود. الغاز في المياه الإقليمية ثروة حلم بها اللبنانيون طويلاً. أخذ ورد وخلافات على أمور كان البلد في غنى عنها. لجان ولجان مضادة ودراسات. تأجيل وإطالة ما دفع المراقبين إلى البحث عن «القطبة المخفية». ثم تمخضت النقاشات المؤجلة عن قرار هو مثابة مولود طال انتظاره: اختيار الشركات المحظوظة للتنقيب عن الغاز أصبح حقيقة.

قرارات أخرى أصبحت قريبة من التحـــقيق وتتـــعلق بالبـــنى التـــحتية المتهالكة. مساهمات دولية ومحلية سرّعت اتخاذ القرار. التفاؤل سيّد الموقف. سيصبح للبلد طرقات وكهرباء حقيقية، وربما سدود… ووعود بالقضاء على الفساد المستشري، وأمل بسياح منتظَرين.

في الأسواق، أبهرت العملات الرقمية هواة الإنترنت ثم المستثمرين. «البيتكوين» قفزت قفزات فاقت كل التوقعات. هواة المخاطرة أقبلوا عليها ليتضاعف سعرها مرات في فترة وجيزة.

المتريّثون رأوا فيها فقاعة وبدأت توقعاتهـــم تقترب من الحقيقة. لم ينظروا إلى ما حدث عام 2008. المخاطـــرة مغريـــة. الأشهر المقبلة، وربما الأيام، قد تظهر واقعــاً لم ينتظــره المتفائلون

ألحياة