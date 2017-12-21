دبوسي التقى علم الدين وفتال أعلن عن اطلاق مركزين تجاريين في جبيل و3 مشاريع اخرى

التقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، اليوم، رئيس بلدية مدينة الميناء عبد القادر علم الدين ورجل الأعمال السيد يوسف فتال، الذي أعلن عن اطلاق مشروعين لمركزين تجاريين في جبيل، سيتم إفتتاحه في خريف العام المقبل، وآخر في طرابلس، اضافة الى ثلاثة مشاريع أخرى.

علم الدين

من جهته، قال رئيس بلدية مدينة الميناء عبد القادر علم الدين: “سبق لي أن أعلنت تأييدي لمبادرة دبوسي “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”، ويتوجب على الرأي العام بكل اتجاهاته أن يكون مع هذه المبادرة وأن نلتف جميعنا حولها وبشكل خاص أبناء طرابلس وأهل المناطق الشمالية المحيطة بالمدينة ليس بالكلام وحسب وإنما بالفعل”، لافتا الى “المشروع الإستثماري الإنمائي الواعد الذي يعمل على إطلاقه رجل الأعمال فتال”، متطلعا الى “مزيد من المبادرات التي تشجع على الإنماء والإستثمار في البلد”.

دبوسي

اما دبوسي، فقد حيا رئيس بلدية الميناء “المؤمن بذاته وبطرابلس والشمال وكل لبنان والذي إستطاع مواجهة كل التحديات، وأن ينتقل بمدينة الميناء من الظروف الصعبة الى ظروف واعدة”، معتبرا ان مبادرته “مشروع انقاذي وطني لإقتصاد لبنان من طرابلس”.

وقال: “أما بالنسبة الى مشروع الأخ والصديق رجل الأعمال يوسف فتال المقدام الذي لا أفاجأ بحيويته، وهو الذي شارك في بناء مشاريع كبيرة وعديدة خارج بلده لبنان وفي مختلف بلدان العالم ووفر الكثير من الإستثمارات الناجحة وفرص عمل والذي ساعد بلدان العالم من خلال مشاريعه الكبرى، فليس غريبا أن يقوم بمثيلاتها في مسقط رأسه طرابلس. ونحن ليس لنا حدود من حيث التطلعات والطموحات لاننا نعتبر أنفسنا جزءا لا يتجزأ من المجتمعين العربي والدولي”.

وتابع: “علمت أن للسيد فتال ثلاثة مشاريع تتكامل وتوفر ما يقارب العشرة 10.000 فرصة عمل، ونقول لأهلنا في طرابلس ان ما سجله فتال من قصص نجاح في الخارج يريدها ان تنسحب على مستوى طرابلس والشمال ولبنان”، مؤكدا تأييده لكل المشاريع الإستثمارية التي تدعم الإقتصاد الوطني. واننا في غرفة الشمال نضع كل طاقاتنا وقدراتنا وإمكانياتنا بتصرف تلك المشاريع من حيث احتضان الدورات التدريبية التي تساعد على صقل مهارات اليد العاملة الشابة ورفدها في تلك المشاريع التي سبق ودعونا الى إطلاقها”، معربا عن أمله في أن يبني الرئيس سعد الحريري إقتصاد لبنان من طرابلس.

وأشار دبوسي الى إجتماعات تعقد مع شركة بولونية متخصصة بتزيين المدن والمرافق والشوارع العامة تم إختيارها في المرتبة الأولى، من بين 50 أخرى لتزيين مدينة دبي، وقال: “نحن نريد الإفادة من خبرات وتخحصصات تلك الشركة في مواسم الاعياد ومختلف المناسبات في مناخ من الشراكة والتعاون بين غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وإتحاد بلديات الفيحاء ممثلا بالمهندس الرئيس أحمد قمر الدين رئيس بلدية طرابلس ونحن نستكمل إتصالاتنا في هذا السياق مع الرئيس عبد القادر علم الدين، تليها اجتماعات مع رؤساء بلديات الإتحاد لكي نعمل على إظهار طرابلس بأجمل صورة تترسخ من خلالها قواعد مبادرتنا “طرابلس عاصمة لبنان الإقتصادية”.