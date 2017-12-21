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أبي خليل: الشركات المتأهلة الى دورة التراخيص اطلعت مسبقا على العروض قبل الموافقة على توقيعها

ديسمبر 21, 2017

أكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ان الشركات التي تأهلت الى دورة التراخيص اطلعت مسبقا على العروض قبل الموافقة على توقيعها، مشيرا خلال ورشة عن نتائج دروة التراخيص الاولى حول النفط، الى ان ادارة هيئة النفط قيمت عروض الشركات ورفعتها بعد ذلك الى وزارة الطاقة ومن قم رفعت الى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.

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أكد وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ان الشركات التي تأهلت الى دورة التراخيص اطلعت مسبقا على العروض قبل الموافقة على توقيعها، مشيرا خلال ورشة عن نتائج دروة التراخيص الاولى حول النفط، الى ان ادارة هيئة النفط قيمت عروض الشركات ورفعتها بعد ذلك الى وزارة الطاقة ومن قم رفعت الى مجلس الوزراء الذي وافق عليها.

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