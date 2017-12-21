مبيعات المساكن الأميركية تقفز إلى أعلى مستوى في 11 سنة

زادت مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في حوالى 11 سنة.

وقالت «الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين» اليوم (الأربعاء)، أن مبيعات المساكن القائمة قفزت 5.6 في المئة إلى معدل سنوي قدره 5.81 مليون وحدة الشهر الماضي، مع استمرار التعافي في مناطق الجنوب التي ضربها الإعصاران «هارفي» و «إرما».

وهذا هو أعلى مستوى للمبيعات منذ كانون الأول (ديسمبر) 2006، ويأتي في أعقاب وتيرة بلغت 5.50 مليون وحدة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا أن ترتفع المبيعات بنسبة 0.9 في المئة إلى 5.52 مليون وحدة في تشرين الثاني الماضي من 5.48 مليون وحدة في تشرين الأول السابق له.

وتشكل مبيعات المساكن القائمة حوالى 90 في المئة من إجمالي مبيعات المساكن في الولايات المتحدة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت المبيعات 3.8 في المئة في تشرين الثاني الماضي.