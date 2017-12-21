كي لا يكون الرقم وجهة نظر
Traders Christopher Fuchs, left, and Sal Suarino work on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday, Jan. 17, 2017. Stocks are opening slightly lower on Wall Street, led by declines in banks and health care companies. (AP Photo/Richard Drew)

الأسهم الأميركية تنخفض قليلاً بعد الموافقة على مشروع قانون الضرائب

ديسمبر 21, 2017

أغلقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية على انخفاض ضئيل أمس (الأربعاء)، بعدما وافق الكونغرس بمجلسيه على إصلاح شامل طال انتظاره لقانون الضرائب في الولايات المتحدة.ADVERTISING

وأنهى المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 28.10 نقطة أو ما يعادل 0.11 في المئة إلى 24726.65 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقاً 2.22 نقطة أو 0.08 في المئة ليغلق عند 2679.25 نقطة.

وأغلق المؤشر «ناسداك» المجمع منخفضاً 2.89 نقطة أو 0.04 في المئة إلى 6960.96 نقطة.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أغلقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية على انخفاض ضئيل أمس (الأربعاء)، بعدما وافق الكونغرس بمجلسيه على إصلاح شامل طال انتظاره لقانون الضرائب في الولايات المتحدة.ADVERTISING

وأنهى المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 28.10 نقطة أو ما يعادل 0.11 في المئة إلى 24726.65 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقاً 2.22 نقطة أو 0.08 في المئة ليغلق عند 2679.25 نقطة.

وأغلق المؤشر «ناسداك» المجمع منخفضاً 2.89 نقطة أو 0.04 في المئة إلى 6960.96 نقطة.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!