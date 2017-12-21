الأسهم الأميركية تنخفض قليلاً بعد الموافقة على مشروع قانون الضرائب

أغلقت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأميركية على انخفاض ضئيل أمس (الأربعاء)، بعدما وافق الكونغرس بمجلسيه على إصلاح شامل طال انتظاره لقانون الضرائب في الولايات المتحدة.ADVERTISING

وأنهى المؤشر «داو جونز» الصناعي جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» منخفضاً 28.10 نقطة أو ما يعادل 0.11 في المئة إلى 24726.65 نقطة، بينما تراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقاً 2.22 نقطة أو 0.08 في المئة ليغلق عند 2679.25 نقطة.

وأغلق المؤشر «ناسداك» المجمع منخفضاً 2.89 نقطة أو 0.04 في المئة إلى 6960.96 نقطة.