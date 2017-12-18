تعاون بين لبنان ومؤسسة أرمينيا للتنمية

وقع رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل بروتوكول تعاون مع وفد من مؤسسة التنمية في ارمينيا برئاسة أرمان افاكيان، في حضور سفير ارمينيا ساموئيل مكردشيان، ركز على سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ودعا الجميل الى العمل على رفع حجم التبادل التجاري مع ارمينيا، مشدداً على ان فرص التعاون بين البلدين كبيرة جداً. وتم الاتفاق في ختام اللقاء على تنظيم زيارة لوفد من الجمعية لأرمينيا للاطلاع على السوق الارمنية عن كثب وفرص العمل المتوافرة، تمهيدا لزيارة وفد صناعي موسع لها.

في الاطار عينه، التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان نبيل عيتاني مع افاكيان يرافقه السفير مكردشيان، وبحث معه في تفعيل العلاقات بين البلدين.