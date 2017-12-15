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ألمانيا: القطاع الخاص ينمو بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 6 أعوام

ديسمبر 15, 2017

كشفت بيانات نشرتها شركة “اي اتش اس ماركيت” للأبحاث السوقية أن نشاط القطاع الخاص بألمانيا نما بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ستة أعوام خلال الشهر الجاري.
وزاد مؤشر الإنتاج المركب لأعلى مستوى له منذ 80 شهراً وسجل 58.7 في كانون الأول مقارنة بـ 57.3 في الشهر الماضي.
وصعد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي ليصل إلى 63.3 في كانون الأول الماضي مقارنة بـ 62.5 في الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات لأعلى مستوى منذ 24 شهراً مسجلاً 55.8 الشهر الجاري مقارنة بـ 54.3 الشهر الماضي.

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كشفت بيانات نشرتها شركة “اي اتش اس ماركيت” للأبحاث السوقية أن نشاط القطاع الخاص بألمانيا نما بأسرع وتيرة له منذ أكثر من ستة أعوام خلال الشهر الجاري.
وزاد مؤشر الإنتاج المركب لأعلى مستوى له منذ 80 شهراً وسجل 58.7 في كانون الأول مقارنة بـ 57.3 في الشهر الماضي.
وصعد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي ليصل إلى 63.3 في كانون الأول الماضي مقارنة بـ 62.5 في الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات لأعلى مستوى منذ 24 شهراً مسجلاً 55.8 الشهر الجاري مقارنة بـ 54.3 الشهر الماضي.

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