اقرار بند النفط الذي يتضمن تلزيم البلوكين 4 و9

أقرّ “مجلس الوزراء بند النفط الذي يتضمن تلزيم البلوكين 4 و9 لتجمع شركات ايني الإيطالية توتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية”.

وقد هنأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللبنانيين على “اقرار بند النفط و دخول لبنان نادي الدول النفطية”.