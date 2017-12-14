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اقرار بند النفط الذي يتضمن تلزيم البلوكين 4 و9

ديسمبر 14, 2017

أقرّ  “مجلس الوزراء  بند النفط الذي يتضمن تلزيم البلوكين 4 و9 لتجمع شركات ايني الإيطالية توتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية”.

وقد هنأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللبنانيين على “اقرار بند النفط و دخول لبنان نادي الدول النفطية”.

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أقرّ  “مجلس الوزراء  بند النفط الذي يتضمن تلزيم البلوكين 4 و9 لتجمع شركات ايني الإيطالية توتال الفرنسية ونوفاتيك الروسية”.

وقد هنأ وزير الطاقة سيزار أبي خليل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اللبنانيين على “اقرار بند النفط و دخول لبنان نادي الدول النفطية”.

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