فنيانوس اطلع على دراسة خطة النقل المشترك واستقبل مدير المخابرات ونائب رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات

عقد وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في مكتبه بالوزارة، بعد ظهر اليوم، اجتماعا مع رئيس مجلس الادارة المدير العام لمصلحة سكك النقل المشترك زياد نصر ومجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي، في حضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري.

واطلع فنيانوس على التحضيرات والمراحل التي وصل اليها مشروع النقل المشترك ضمن مدينة بيروت الكبرى وجوارها، واستحداث نظام للنقل السريع على المحور الساحلي الشمالي الممكن تمويله من البنك الدولي، والذي يتكامل مع مشروع النقل العام للركاب ضمن مدينة طرابلس وجوارها التي تسعى المصلحة إلى إنجازه من خلال الهبة التي أبدى البنك الاوروبي للتثمير رغبته في تمويل الدراسات اللازمة له. كما يتكامل ايضا هذا المشروع مع المسارات الاربعة المخصصة حصرا لنقل الركاب التي اطلقتها مصلحة النقل المشترك أخيرا.

وأكد فنيانوس أن “هذا المشروع مدرج على جدول مجلس الوزراء، وسيتم بحثه غدا في الجلسة باعتباره حيويا ويلبي خدمة اجتماعية ملحة لمعظم شرائح المجتمع اللبناني”.

موراني

وكان فنيانوس تناول مع نائب رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية النقيب جورج موراني التحضيرات والأعمال التي تقوم بها الهيئة، تمهيدا لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

منصور

كما استقبل فنيانوس مدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور.