خمس طائرات جديدة لـ MEA

كشف رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط (MEA) محمد الحوت أن الشركة ستتسلم خمس طائرات جديدة من نوع «ايرباص 321» الحديثة قبل صيف 2019. وأعلن أن «ميدل إيست» وضعت آلية عمل لاستقبال الوافدين إلى لبنان خلال الأعياد، وأن خطاً جوياً جديداً الى مدريد سيُفتتح قبل الصيف المقبل.

عن الرؤية المستقبلية للشركة، كرر الحوت من الشارقة، حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي، التأكيد أن الخطة التي وضعتها «ميدل ايست» لإنشاء شركة تعتمد الأسعار المخفّضة «لا تزال واردة. لكنها تنتظر التوقيت المناسب، وتتوقف على حركة الركاب والمسافرين».

وعن تأثير شركات الطيران الأخرى العاملة في لبنان على دور الشركة الوطنية، رحّب الحوت «بكل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، مع التذكير ان الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار محدودة جداً، وأي زيادة غير مدروسة في عدد الرحلات وفي توقيتها ستؤدي الى مشهد أشد ضرراً وأكثر صعوبة من تلك التي مرّت علينا الصيف الماضي». ورأى أن المطلوب هو جدولة الرحلات وتوزيعها، «خصوصاً أن المشروع الذي كان على طاولة رئيس الوزراء قبل الأزمة الأخيرة في لبنان كان بمبادرة من وزير الأشغال يوسف فنيانوس لإعادة ترتيب أوضاع المطار بصورة مؤقتة ريثما يتمّ مشروع التوسعة الذي يحتاج لأربع سنوات على الأقل. من هنا، يجب التعاطي بدقة وحذر أكثر بالنسبة لأوضاع المطار لأنه لا توجد أموال حالياً لتنفيذ مثل هذه الأعمال».

وعن تأثير الأزمة السياسية الأخيرة على نسبة الحجوزات في نهاية العام الجاري، أكّد الحوت أن «التأثير كان محدوداً على بعض الخطوط، وانحصر ببعض الخليجية، فيما لم تتأثر الخطوط الأوروبية بهذا الأمر. ولكن علينا النظر إلى المدى الطويل لأن سوق الطيران لا يعتمد على ردود الفعل بين يوم وآخر، وأي تأثير سلبي أو إيجابي يحتاج الى وقت ليترجم في سوق السياحة والسفر».