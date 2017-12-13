اتفاق تعاون بين RDCL WORLD ووفد تجاري ارميني زمكحل: هدفنا إقامة منصة دولية تجمع رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم في القارات الخمس

وقع تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL WORLD برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل وأعضاء مجلس الإدارة، ووفد تجاري ارميني، في حضور سفير أرمينيا سامفيل مكرتشيان، إتفاق تعاون حول تبادل الخبرات وتفعيل الإستثمارات بين الجانبين.

ويضم الوفد الارميني الذي يزور لبنان بدعوة من الدكتور زمكحل، رجال أعمال بارزين من القطاعات المصرفية والتكنولوجيا والهندسة والنسيج والطاقة والأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل والادوات المعمارية وغيرها، ويترأسه الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنمية في أرمينيا أرمين أ.أفاكيان، ويضم المستشار الرئيسي لرئيس جمهورية أرمينيا أفاك أفاكيان ومسؤولين في “مؤسسة التنمية”، مديرة المنطقة ألينا يغيازاريان، رئيس قسم تنظيم الإحتفالات ماركوس أزاديان ومدير التجارة والإستثمار ستيبان أفاجيان.

وأقام زمكحل حفل عشاء على شرف الوفد الارميني، حضره رجال اعمال وفاعليات إقتصادية لبنانية، تخلله البحث في تبادل الخبرات والزيارات وتوقيع اتفاقات بين الجانبين اللبناني والارميني.

زمكحل

والقى زمكحل كلمة، بالمناسبة، قال فيها: “لقد ركزت الإجتماعات بين التجمع اللبناني العالمي من جهة، والجانب الأرميني من جهة أخرى، على إستكشاف فرص الإستثمار والتعاون مع الشركات الأرمينية، ومتابعة المبادرة، وإقامة منصة جديدة في أرمينا لتجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، كي يكون لـ RDCL WORLD منصة في جميع أنحاء العالم، بغية إلتقاء نظرائهم من رجال الأعمال في سبيل بناء علاقات مميزة وخلق التآزر والشراكات وتبادل المعلومات”.

ولفت إلى أن “تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL WORLD يدأب منذ تأسيسه على القيام بالعديد من مبادرات الإنفتاح على العالم”، وقال: “نقوم في التجمع اللبناني العالمي، بزيارات منتظمة لأشقائنا العرب وأصدقائنا في القارات الخمس، وقد ترأسنا وأوفدنا بعثات إلى أفريقيا، وأميركا اللاتينية التي أسفرت عن نتائج مشجعة جدا، والان نتوجه الى أرمينيا، نظرا إلى الميزات التي تتمتع بها من كل النواحي الإستثمارية والخبرات الإقتصادية”.

اضاف: “لطالما كانت العوامل الرئيسية الأكثر شهرة التي نتمتع بها، حاضرة بيننا كرجال وسيدات أعمال لبنانيين في العالم، إذ لدينا قدرتنا على الإبداع وإيجاد الأفكار، وسرعة التأقلم والتكيف، ووجودنا في جميع أنحاء العالم، وميزة التنقل، وتمكننا من تكلم ثلاث لغات، وقدرتنا على إيجاد الفرص من خلال إدارة الأزمات والمخاطر”.

وأشار الدكتور زمكحل الى “أن أرمينيا تقع على مفترق طرق بين الشرق الأوسط وأوروبا ودول القوقاز، وقد أصبحت بلدا جذابا على نحو متزايد للمستثمرين الأجانب. ويمكن أن تكون أهمية المواقع التي تتمتع بها أرمينيا، مدخلا مشرعا أمام جميع أسواق الإتحاد الإقتصادي الأوراسي (الإتحاد الجمركي لبلاروسيا، قزخستان وروسيا)، ودول الكومنولث والدول المستقلة وإيران”.

وأعلن “ان أرمينيا هي واحدة من المساحات التجارية الأسرع نموا في منطقة القوقاز، ويعود ذلك إلى إقتصادها القوي، فضلا عن رابطة الدول المستقلة المحيطة بهذا البلد، الأكثر تحررا وإنفتاحا إقتصاديا، حيث يزداد إقتصاد جمهورية أرمينيا ازدهارا، وتتضاعف إمكانات الإستثمار في هذا البلد، مما يشجع على التعامل التجاري مع أرمينيا، أو الإقامة فيه بغية الإستثمار، كما سبقت الإشارة”.

وقال: “إن رؤساء الشركات اللبنانية العالمية على بينة من السياسة الإقتصادية العامة للحكومة الأرمينية، والتي تعتبر رافعة للتنمية الإقتصادية التي تشجع روح المبادرة، وتساعد في عملية الكشف عن الميزات التنافسية في أرمينيا”.

وختم: “إن رجال الأعمال اللبنانيين الكبار مستعدون لتبادل خبراتهم مع نظرائهم الأرمينيين، المطلعين بإقتصاد السوق (الإدارة، الإدارة المالية، التسويق، التكنولوجيات الجديدة، وغيرها)، وخصوصا أن أهدافهم جميعا هو إكتشاف أسواق جديدة”.

أفاكيان

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنمية في أرمينيا أفاكيان: “إن هذه البعثة التجارية الأرمينية التي تزور لبنان في الوقت الحاضر، تعد فرصة كبيرة بالنسبة إلينا جميعا”. وقال: “إنني أتطلع إلى تبادل الخبرات والمعلومات حول الميزات الإقتصادية القوية التي تتمتع بها أرمينيا بما في ذلك إمتيازنا الحصري الذي نتمتع به، حيال فرص التجارة مع الإتحاد الإقتصادي الأوراسي والإتحاد الأوروبي”.

أضاف: “إن هذا الجانب التجاري بالنسبة إلى أرمينيا هو مربح وواعد لإقتصادنا. إضافة إلى ذلك، لدينا عدد من “قصص النجاح” في ما يتعلق بتبادل الأعمال التجارية مع لبنان، وخصوصا في مجال الأعمال المصرفية، والمجوهرات، والسياحة”.

وختم: تهدف زيارة البعثة التجارية الأرمينية للبنان إلى تقديم رجال الأعمال الأرمينيين لنظرائهم اللبنانيين، في ظل الفرص المتاحة حيال ممارسة الأعمال التجارية في أرمينيا. فنحن بحاجة إلى الإستفادة من كل هذه الفرص الإقتصادية المتاحة لبلدينا، بغية تحقيق أقصى مقدار من إمكانات أسواقنا المستهدفة في كل من لبنان وأرمينيا، ولا سيما أن لدينا في لبنان وجودا شعبيا أرمينيا قويا، نحن في أرمينيا نفخر به”.

السفير الأرميني

من جهته، أبدى السفير مكرتشيان سعادته وتقديره لحضوره حفل العشاء الذي أقامه تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم على شرف الوفد التجاري الأرميني”، شاكرا على وجه الخصوص رئيس التجمع اللبناني العالمي الدكتور فؤاد زمكحل على “إستضافته هذا الوفد الأرميني الذي يجمع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم كما رجال الأعمال الأرمينيين”.

وقال: “إن أرمينيا ولبنان، كما الشعبين اللبناني والأرميني يتمتعون بعلاقات ودية دافئة تعود إلى قرون. فمنذ ربع قرن (في العصر الحديث)، كانت تلك العلاقات بين بلدينا وشعبينا قد إرتفعت إلى مستوى دولتين مستقلتين وذات سيادة، وهي تواصل تعميقها وتعزيزها”.

أضاف: “من الضروري، أن نستكمل مهمتنا المشتركة، من خلال توطيد العلاقات الإقتصادية والتجارية القوية والمتنوعة، علما أنه بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مجتمعات الأعمال في بلدينا، يمكننا تحقيق ذلك الهدف”.

ورأى “أن هذا الحدث، يوفر فرصة ممتازة للتحدث مع بعضنا البعض في مناخ من الود والعفوية، بغية إستكشاف أشكال التعاون في ما بيننا، التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الجميع”.

وخلص السفير الأرميني إلى القول: “في هذا العالم المتقلب والمتغير بإستمرار، نحن بالتأكيد يجب أن نعتمد على أساسيات القواسم المشتركة لشعبينا، بحيث تجعل تعاملنا في ما بيننا على نحو أسهل، ما ينعكس على وجهات نظرنا المشتركة على نحو أكثر إشراقا”، متمنيا “النجاح للجميع”، وقال: “دعونا نتخذ من هذه الأمسية بداية واعدة للمستقبل”.