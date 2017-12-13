الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 5 أشهر

هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى أدنى مستوى في نحو خمسة أشهر أثناء التعاملات اليوم (الثلثاء)، مع صعود الدولار قبيل بدء اجتماع «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) الذي يستمر يومين.

وتراجعت الأسعار 0.2 في المئة إلى 1239.21 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى منذ 20 تموز (يوليو) الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.27 في المئة إلى 1243.5 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن يرفع «مجلس الاحتياط» في اجتماعه الذي يختتم غداً، أسعار الفائدة القياسية للمرة الثالثة هذا العام، وأن يصدر تعليقات في شأن وتيرة زيادات إضافية للفائدة.