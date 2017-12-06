الميادين – حوار خاص مع رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد حسن مقلد ديسمبر 6, 2017 آخر المقالات الميادين - حوار خاص مع رئيس تحرير الاعمار والاقتصاد حسن مقلد «نيكاي» يتكبد أكبر خسارة بفعل مخاوف الشرق الأوسط الأردن يُطلق استراتيجية وطنية للشمول المالي مصر تسعى إلى اتفاق نهائي حول منطقة التجارة الحرة في القارة تراجع طفيف لأسعار النفط رغم رفع «غولدمان ساكس» تقديراته تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني