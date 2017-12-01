مبيعات اليابان النفطية تهبط لأدنى مستوى في 37 عاما

أظهرت بيانات من وزارة التجارة اليابانية انخفاض إجمالي مبيعات البلاد النفطية في تشرين الأول إلى أدنى مستوى في ما لا يقل عن 37 عاما مع استمرار انخفاض الاستهلاك بفعل ارتفاع الأعمار في المجتمع وتقلص عدد السكان.

وانخفض إجمالي مبيعات النفط بواقع 2.2% مقارنة مع مستوياتها قبل عام إلى 2.82 مليون برميل يوميا الشهر الماضي مسجلة أدنى مستوى لشهر تشرين الأول في بيانات تعود إلى عام 1980 من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وهبطت واردات النفط الخام الياباني الشهر الماضي 4.2% على أساس سنوي إلى 2.93 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لشهر أكتوبر تشرين الأول في بيانات تعود لعام 1989.