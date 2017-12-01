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أبي خليل أعلن إختتام جولة التفاوض على العرضين التقنيين مع الشركات البترولية

ديسمبر 1, 2017

أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اختتام جولة التفاوض على العرضين التقنيين المقدمين من تحالف شركات “Total SA” و”ENI International BV” و”Novatek” في كل من الرقعتين 4 و9.

وقال أبي خليل: “أتممت وهيئة إدارة قطاع البترول جولة التفاوض مع الشركات البترولية، وسأرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء حول نتائج التفاوض مع الشركات”.

يذكر أن جولة التفاوض امتدت من 27 الحالي إلى 29 منه.

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أعلن وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل اختتام جولة التفاوض على العرضين التقنيين المقدمين من تحالف شركات “Total SA” و”ENI International BV” و”Novatek” في كل من الرقعتين 4 و9.

وقال أبي خليل: “أتممت وهيئة إدارة قطاع البترول جولة التفاوض مع الشركات البترولية، وسأرفع تقريرا إلى مجلس الوزراء حول نتائج التفاوض مع الشركات”.

يذكر أن جولة التفاوض امتدت من 27 الحالي إلى 29 منه.

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