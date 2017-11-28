الحاج حسن من فيينا: لبنان يمكن ان يكون محطة ومنطلقا لاعادة اعمار سوريا والعراق

شارك وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن في المنتدى الاقتصادي التاسع الذي تنظمه غرفة التجارة العربية النمساوية في فيينا، بمشاركة الوفد اللبناني الى المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومسؤولين ورجال أعمال نمساويين واوروبيين وعرب موجودين في العاصمة النمساوية.

وتحدث الحاج حسن عن الظروف السياسية في المنطقة، وعلاقتها بالاستثمار، وقال: “الاوضاع في المنطقة تبدلت بشكل جذري منذ العام الماضي، بحيث اننا في لبنان دحرنا الارهاب وقضينا عليه، وكذلك الأمر انتصرت الدولة والشعب العراقي في العراق والدولة والشعب السوري والحلفاء في سوريا على الارهاب في كل من العراق وسوريا، ولم تعد هناك اوضاع غير مستقرة في المنطقة”.

أضاف: “هناك تطور كبير لمصلحة الدول والشعوب في مواجهة الارهاب والارهابيين ومموليهم وداعميهم، وسنسجل هذا الانتصار بشكل كامل في الفترة المقبلة وسيؤدي الامر الى افتتاح عصر ومرحلة جديدة هي مرحلة اعادة الاعمار والبناء خصوصا في سوريا والعراق، وبالتالي فإن الصناعيين والمقاولين ورجال الاعمال مدعوون للاستثمار في هذه الدول والمساهمة في هذه النهضة الاقتصادية وفق قوانين وانظمة هذه الدول، والتي ستكون دافعا لكل دول المنطقة. ولبنان يمكن ان يكون محطة ومنطلقا لاعادة الاعمار والبناء في سوريا والعراق”.