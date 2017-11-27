بروتوكول تعاون بين الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين ونقابة مخلصي البضائع في لبنان

تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي، ونقابة مخلصي البضائع المرخصين في لبنان برئاسة رئيس النقابة غسان سوبره.

حضر اللقاء، من جانب الإتحاد، أمينه العام سمير أبو النصر، نائب رئيس الاتحاد المستشار طه قليصي، عضو مجلس الإتحاد نجا أبي جرجس وعضو الاتحاد عبدالله موصللي، ومن جانب النقابة أعضاء المجلس اسكندر مدور، سامي ربعة وحسن بركات.

يشار الى أن الاتفاقية تهدف الى تنمية الدور الحقيقي للمخلص الجمركي وتطويره في شتى المجالات الإقتصادية، والتبادل بين الاتحاد والنقابة في ما يتعلق بالقوانين وآخر المستجدات فى الجمارك اللبنانية والعربية، وتنظيم دورات تدريبية تهدف الى تطوير الكوادر العاملة فى مجال التخليص الجمركي وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من خبرات الاتحاد والنقابة فى انشطة التحكيم الجمركي. كما تأتي هذه الاتفاقية فى اطار جهود الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين فى عقد اتفاقيات بالجمارك العربية ونقابات التخليص الجمركي فى الوطن العربي لتوحيد الرؤى والافكار والقوانين في مجال الجمارك والتخليص الجمركي للنهوض بالمواطن العربي.