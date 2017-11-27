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الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 6933.77 نقطة

نوفمبر 27, 2017

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم (الأحد)، مرتفعاً 55.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 6933.77 نقطة، وبتداولات فاقت قيمتها  2.7 بليون ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 141 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، وولاء، والطيار، والجماعي، ودار الأركان، الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت أسهم: مجموعة فتيحي، وأسواق ع العثيم، وطيبة، والتصنيع، ومكة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.11 في المئة و0.41 في المئة.

أما أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والطيار، وكيان السعودية، وسابك كانت الأكثر نشاطا في الكمية، فيما كانت أسهم: دار الأركان، والإنماء، وسابك، والطيار، والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.

وبالنسبة إلى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق اليوم مرتفعاً 1.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 2904.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 ألف سهم تقاسمتها 203 صفقات.

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم (الأحد)، مرتفعاً 55.56 نقطة، ليقفل عند مستوى 6933.77 نقطة، وبتداولات فاقت قيمتها  2.7 بليون ريال.

وتجاوز عدد الأسهم المتداولة 141 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 84 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 14 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أمانة للتأمين، وولاء، والطيار، والجماعي، ودار الأركان، الأكثر ارتفاعاً، فيما كانت أسهم: مجموعة فتيحي، وأسواق ع العثيم، وطيبة، والتصنيع، ومكة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.11 في المئة و0.41 في المئة.

أما أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والطيار، وكيان السعودية، وسابك كانت الأكثر نشاطا في الكمية، فيما كانت أسهم: دار الأركان، والإنماء، وسابك، والطيار، والراجحي الأكثر نشاطا في القيمة.

وبالنسبة إلى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق اليوم مرتفعاً 1.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 2904.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها من 1.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 66 ألف سهم تقاسمتها 203 صفقات.

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