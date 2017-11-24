«بي ان سي»: 331 بليون دولار مشاريع البترول في دول الخليج

ارتفعت قيمة 361 مشروع نفط وغاز في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.21 تريليون درهم (331.4 بليون دولار)، في حين يمثل قطاع الهيدروكربونات (المحروقات) 30 في المئة من اقتصاد دول المنطقة، و60 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات، وفقاً لتقرير أصدرته شبكة «بي ان سي» العالمية أمس.

وارتفع عدد مشاريع النفط والغاز في دول الخليج 6 في المئة خلال الربع الثالث الماضي مقارنة بالربع السابق، وإجمالي قيمتها 5 في المئة. وأكدت المؤسسة العالمية أن «10 مشاريع نفط وغاز بإجمالي 5.6 بليون دولار انتقلت إلى مرحلة الإنشاء بعد الانتهاء من مراحل أخرى خلال الربع الثالث، كان أكبرها المرحلة الأولى لمجمع الدقم للبتروكيماويات ومعمل التكرير في عُمان بقيمة 2.75 بليون دولار، وأنجز خلال الفترة المذكورة 15 مشروعاً بـ9.9 بليون دولار».

ويشمل أهم المشاريع المنجزة «بلوك 61»، وهو جزء من المرحلة الأولى لتطوير حقل غازان في قرن علم في عُمان بقيمة 5 بلايين دولار وإعادة تطوير حقل العوالي للنفط في المنامة بـ1.5 بليون دولار، ومحطة تعزيز الغاز لشركة «نفط الكويت» غرب مدينة الكويت بـ939.4 مليون دولار. وأعلن عن معظم المشاريع في الربع الثالث الماضي، بما في ذلك خط الأنابيب المتعدد الأغراض الممتد من عُمان إلى الهند وقيمته 5.6 مليون دولار، ومعمل التكرير الجديد في الدقم في عُمان بـ3 بلايين دولار، ووحدات التكسير ذات أنابيب التغذية المتعددة في الأميرال بـ3 بلايين دولار، وهي جزء من مجمع معمل التكرير في الجبيل في السعودية.

وتشكل مشاريع البناء في قطاع النفط والغاز في دول الخليج 2 في المئة من إجمالي المشاريع النشطة في المنطقة، وتشكل قيمتها 14 في المئة من إجمالي القيمة المقدرة، ما يعكس ارتفاع متوسط قيمة مشاريع الطاقة نسبياً مقارنة بمشاريع الهندسة المدنية والبناء.

وأظهر التقرير الشهري لسوق النفط الذي أصدرته «منظمة الدول المصدرة للبترول» (أوبك) في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أن «من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى 1.5 مليون برميل يومياً، بزيادة تبلغ نحو 30 ألف برميل يومياً». وبناءً على توازن العرض والطلب على النفط عالمياً حالياً، توقعت «أوبك» أن يصل إنتاج النفط الخام خلال العام الحالي إلى 32.8 مليون برميل يومياً، كما يُتوقع أن يزداد إنتاج النفط الخام من دول «أوبك» عام 2018 إلى 33.1 مليون برميل يومياً.

وأشار تقرير «بي ان سي» إلى الإعلان في الربع الثالث الماضي عن 17 مشروعاً بـ22.05 بليون دولار في قطاع النفط والغاز في دول الخليج، على رغم انخفاض أسعار النفط، إذ إن سعر البرميل يتأثر بالعوامل النفسية. وقال رئيسها التنفيذي أفين جيدواني: «تعكس تحليلات النفط والغاز التي أصدرناها تجدد التفاؤل في الاقتصاد العالمي والزيادة الطفيفة في الطلب عند الإعلان عن 17 مشروع نفط وغاز جديد بـ22.05 بليون دولار، ما ساهم في زيادة مشاريع الطاقة إلى 361 قيمتها 331.4 بليون دولار».