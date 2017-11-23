أبي خليل في ورشة عن ترابط المياه والطاقة والغذاء في AUB: للتعاون بين الدول المجاورة للاستفادة من قوة بعضها

افتتح وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ورشة عمل عن “ترابط المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية”، في مركز عصام فارس للدراسات في الجامعة الأميركية في بيروت، في حضور ممثلين عن دول: الاردن، العراق، الجزائر، لبنان، فلسطين، هولندا والمانيا.

متري

بداية، رحب الوزير السابق طارق متري بالوزير أبي خليل، مشددا على “أهمية العلاقة ما بين العالمين الأكاديمي والسياسي وضرورة أن تكون وثيقة ما بين المفكرين والمنفذين”.

أبي خليل

ثم تحدث الوزير أبي خليل، مرحبا بالحضور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، مشيرا الى “أهمية العلاقة ما بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والترابط بينها”، مشددا على وجوب إعتماد سياسات متكاملة لهذه القطاعات الثلاثة”.

وشرح أبي خليل “مختلف العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل مراعاة الجانب البيئي لتنمية هذه القطاعات، من القروض المدعومة الممنوحة من أجل تركيب أنظمة ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية أو تركيب المضخات الموفرة للطاقة في قطاع الزراعة في لبنان”.

وربط “أهمية ترشيد استهلاك الطاقة بترشيد استهلاك المياه، نظرا لأهمية المحافظة على مختلف المواد الطبيعية في بلدنا لبنان”.

وشدد وزير الطاقة على “أهمية التعاون ما بين الدول المجاورة بحيث تستفيد هذه الدول من نقاط قوة جاراتها لتغطية حاجاتها بشكل متبادل”.

وختم مشددا على “أهمية الإستعداد والتحضير لتغيير سلوكياتنا من أجل إيجاد مقاربة مختلفة تجاه ترابط المياه والطاقة والغذاء من أجل تأمين تحد أفضل للأجيال المقبلة”.

وختاما، أجاب الوزير ابي خليل على تساؤلات الحضور موضحا العديد من النقاط المتعلقة بالقطاع. وتستمر ورشة العمل طيلة هذا اليوم.