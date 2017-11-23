الاحصاء المركزي: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في تشرين الأول

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الاول 2017، ارتفاعا وقدره 1,37 % بالنسبة لشهر ايلول 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,95 %.
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,34 %.
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,35 %.
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,84 % .
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,94 %.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,96 %.
مع العلم ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2017 سجل ارتفاعا وقدره 4,62 بالنسبة لشهر تشرين الاول 2016″.
أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الاول 2017، ارتفاعا وقدره 1,37 % بالنسبة لشهر ايلول 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:
– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,95 %.
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,34 %.
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,35 %.
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,84 % .
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,94 %.
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,96 %.
مع العلم ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2017 سجل ارتفاعا وقدره 4,62 بالنسبة لشهر تشرين الاول 2016″.