الاحصاء المركزي: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في تشرين الأول

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان سجل لشهر تشرين الاول 2017، ارتفاعا وقدره 1,37 % بالنسبة لشهر ايلول 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,95 %.

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,34 %.

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,35 %.

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,84 % .

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,94 %.

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,96 %.

مع العلم ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2017 سجل ارتفاعا وقدره 4,62 بالنسبة لشهر تشرين الاول 2016″.