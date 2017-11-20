الإيرادات غير النفطية في السعودية 13 بليون دولار نهاية الربع الثالث

أظهرت بيانات وزارة المال السعودية تسجيل عجز في الموازنة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي قدره 121.5 بليون ريال (نحو 33 بليون دولار)، اذ بلغت الإيرادات 450.1 بليون ريال والنفقات 571.6 بليون، وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 142.1 بليون ريال بارتفاع قدره 11 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث 47.8 بليون ريال، فيما بلغت الإيرادات النفطية 94.3 بليون. وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 190.9 بليون ريال بارتفاع قدره 5 في المئة عن الربع المماثل من العام الماضي.

وأعلنت وزارة المال أمس في تقرير عن أداء الموازنة العامة للدولة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أن العجز خلال الربع الثالث بلغ نحو 48.7 بليون ريال. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 بليون ريال، في مقابل 127.5 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة زيادة قدرها 11 في المئة.

وبلغت الإيرادات النفطية للربع الثالث 94.32 بليون ريال في مقابل 101 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة تراجع 7 في المئة. فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 بليون ريال (نحو 13 بليون دولار)، في مقابل 26.6 بليون ريال للربع الثالث 2016 بنسبة زيادة 80 في المئة.

وتوزعت الإيرادات غير النفطية للربع الثالث من العام الحالي على الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية والتي بلغت 789 مليون ريال، في مقابل 2.988 بليون ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة تراجع 74 في المئة، وبلغت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) 11.7 بليون ريال في مقابل 5.65 بليون ريال، وبلغت الإيرادات من الضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية) 6.09 بليون ريال في مقابل 4.97 بليون ريال بنسبة زيادة 23 في المئة، وبلغت الضرائب الأخرى (منها الزكاة) 1.75 بليون ريال في مقابل 1.96 بليون ريال بنسبة تراجع 11 في المئة، أما الإيرادات الأخرى فبلغت 27.46 بليون ريال في مقابل 11 بليوناً.

وبلغ إجمالي الإيرادات عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 450.1 بليون ريال في مقابل 366 بليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة ارتفاع 23 في المئة، منها 307.3 بليون ريال إجمالي الإيرادات النفطية، في مقابل 231.88 بليون ريال الإيرادات النفطية للأشهر التسعة الأولى من 2016 بنسبة زيادة 33 في المئة.

الإيرادات غير النفطية

وتوزعت الإيرادات غير النفطية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية والتي بلغت 10.02 بليون ريال (2.7 بليون دولار) في مقابل 10.5 بليون ريال للفترة ذاتها من عام 2016 بنسبة تراجع 5 في المئة، وبلغت الضرائب على السلع والخدمات (منها رسوم المنتجات النفطية وضريبة المنتجات الضارة) 25.49 بليون ريال في مقابل 19 بليوناً، بنسبة زيادة 35 في المئة، وبلغت الإيرادات من الضرائب على التجارة والمعاملات (رسوم جمركية) 15.57 بليون ريال في مقابل 17.3 بليون ريال بنسبة تراجع 10 في المئة، والضرائب الأخرى (منها الزكاة) 13.9 بليون ريال في مقابل 14.7 بليون ريال بنسبة تراجع 6 في المئة، أما الإيرادات الأخرى فبلغت 77.8 بليون ريال في مقابل 72.6 بليون ريال بنسبة زيادة 7 في المئة.

وبلغ إجمالي النفقات خلال الربع الثالث 190.9 بليون ريال، في مقابل 181 بليوناً للربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 5 في المئة.

المصاريف الفعلية

وتوزعت المصاريف الفعلية للربع الثالث على تعويضات العاملين بقيمة 106.6 بليون ريال في مقابل 97.5 بليون ريال للربع الثالث من 2016 بنسبة زيادة 9 في المئة، والسلع والخدمات بقيمة 20.66 بليون ريال في مقابل 19.7 بليون للفترة ذاتها من عام 2016 بنسبة زيادة 4 في المئة، ونفقات التمويل بقيمة 1.15 بليون ريال في مقابل 978 مليون ريال بنسبة ارتفاع 18 في المئة، والإعانات التي بلغت 1.695 بليون ريال في مقابل 1.667 بليون ريال بنسبة ارتفاع 2 في المئة، والمنح التي بلغت 1.182 بليون ريال في مقابل 29 مليون ريال، والمنافع الاجتماعية بقيمة 7.522 بليون ريال في مقابل 5.77 بليون ريال بنسبة زيادة 30 في المئة.

وبلغت النفقات الأخرى 17.07 بليون ريال في مقابل 20.1 بليون ريال بنسبة تراجع 15 في المئة، والأصول غير المالية (رأسمالية) بقيمة 34.96 بليون ريال في مقابل 35.4 بليون ريال بنسبة تراجع 1 في المئة.