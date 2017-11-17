مجلس النواب الأميركي يقر مشروع ترامب للإصلاح الضريبي

أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الخميس)، مشروع الخفوضات الضريبية الذي يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لينتقل بذلك إلى مجلس النواب حيث يبقى مصيره مجهولاً في عهدة غالبية جمهورية هشة.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع القانون بـ227 صوتاً مقابل 205 أصوات، فيما صوتت المعارضة الجمهورية بالإجماع مع 13 نائباً جمهوريا ضد النص الذي سيخفض الضرائب على الشركات وعلى معظم الأسر اعتبارا من 2018.