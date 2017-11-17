كي لا يكون الرقم وجهة نظر
Members of the U.S. House of Representatives are sworn in on the House floor on the first day of the new session of Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S. January 3, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع ترامب للإصلاح الضريبي

نوفمبر 17, 2017

أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الخميس)، مشروع الخفوضات الضريبية الذي يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لينتقل بذلك إلى مجلس النواب حيث يبقى مصيره مجهولاً في عهدة غالبية جمهورية هشة.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع القانون بـ227 صوتاً مقابل 205 أصوات، فيما صوتت المعارضة الجمهورية بالإجماع مع 13 نائباً جمهوريا ضد النص الذي سيخفض الضرائب على الشركات وعلى معظم الأسر اعتبارا من 2018.

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أقر مجلس النواب الأميركي أمس (الخميس)، مشروع الخفوضات الضريبية الذي يدعو إليه الرئيس دونالد ترامب، لينتقل بذلك إلى مجلس النواب حيث يبقى مصيره مجهولاً في عهدة غالبية جمهورية هشة.

وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع القانون بـ227 صوتاً مقابل 205 أصوات، فيما صوتت المعارضة الجمهورية بالإجماع مع 13 نائباً جمهوريا ضد النص الذي سيخفض الضرائب على الشركات وعلى معظم الأسر اعتبارا من 2018.

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