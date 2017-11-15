جائزة “التميّز في دور المرأة في القيادة المصرفية” لـ نهلا خدّاج بو دياب

مَنَحَ إتّحاد المصارف العربيّة ” السيّدة نهلا خدّاج بو دياب ” جائزة “التميّز في دور المرأة في القيادة المصرفية في لبنان”، تقديراً لموقع المرأة الأساسي في إدارته.

وتسلمت السيّدة نهلا خدّاج بو دياب, رئيس التنفيذيّ للعمليّات في بنك الموارد ,الجائزة خلال حفل تكريمي أقامه الإتحاد في 5 تشرين الأوّل الجاري في فندق “فيرمونت” في العاصمة الأردنيّة عمّان، بالتعاون مع “مؤسّسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب” وبرعاية سمو الأميرة تغريد محمد.

ويشار إلى أن أبو دياب كانت كُرّمَت عام 2015 من اتحاد المصرفيين العرب كواحدة من النساء العربيّات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد والقطاع المصرفي، علماً أن لها أكثر من 32 سنة خبرة في الإدارة وفي إعادة هيكلة مؤسسات عدّة لاسيّما في المصرف المركزي في كندا.