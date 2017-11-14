التأخير في ملف استخراج النفط والغاز يخدم إسرائيل فهل من علاقة لها باستقالة الحريري؟

بعد مخاض عسير استبشر اللبنانيون خيراً بالخطوات المتتالية التي اتخذتها الحكومة الحالية، قبل استقالة رئيسها سعد الحريري، بموضوع استدراج عروض المزايدة وتلزيم عملية استخراج النفط والغاز، المكتشف بكميات كبيرة على طول الشاطئ اللبناني، حيث أعلن وزير الطاقة والمياه، سيزار أبي خليل، منتصف تشرين أول المنصرم أن هيئة إدارة قطاع البترول رفعت له أخيراً تقريرها الأول عن تقديم عروض المزايدة، كاشفاً أن الائتلاف المكون وفق القانون من ثلاث شركات هي الفرنسية (توتال) والايطالية (إني) والروسية (نوفاتك)، هو الوحيد الذي قدّم طلب مزايدة للحصول على رخصة بترولية في كل من البلوك رقم (4) والبلوك رقم (9) الذي يحاذي الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وباعتبار أن توتال وإني هما من أكبر سبع شركات عالمية فقد اعتبرت وزارة الطاقة أن نتائج دورة التراخيص الأولى كانت إيجابية، حيث استطاع لبنان جذب هذه الشركات العالمية التي تتمتع بخبرة عالية في الاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز، والوصول إلى الأسواق العالمية لتسويق إنتاجها، وهو أمر فشلت في الوصول إليه حتى الآن دولة الإحتلال الإسرائيلي، بعد تأجيلها دورة المزايدة ثلاث مرات متتالية من دون جدوى.

هذه الإنجازات والتباهي بها لم يكن ينقصها سوى خطوة أخيرة من مجلس الوزراء يقرّ بموجبها عقد المزايدة والترخيص، لائتلاف الشركات صاحبة العرض للذهاب إلى بدء عملية التنفيذ، إلا أن هذه الخطوة لم تأتِ بعد، وهناك خشية من أنها لن تأتي قريباً، فرئيس الحكومة سعد الحريري، وقبل أيام قليلة من الوصول إليها، أعلن من السعودية ودون سابق إنذار، استقالته من منصبه، في خطوة تطرح علامات استفهام عدة، شكلاً ومضموناً، وتضع لبنان مجدداً في مهب ريح ساخنة، بعد أشهر من الاستقرار السياسي والأمني، والانتصارات التي تحققت على يدي الجيش والمقاومة، ضد القوى الإرهابية على حدودنا الشرقية، فهل جزاء ذلك هو تخسير لبنان سباقاً محموماً في مجال استخراج النفط والغاز لصالح العدو الاسرائيلي؟، وهل علم الرئيس الحريري ذلك؟، أم أن الجانب السعودي الذي أملى عليه الاستقالة، آثر أن يهدي إسرائيل من دون أن يعلمه، إكرامية التنسيق الأمني والسياسي الذي لم يعد سراً بينهما؟، وهنا يصح المثل القائل، يا شيخ سعد، مع قليل من التصرف، (إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالخيانة أعظم).

ياغي: إستقالة الحريري زلزال.. وتوقيتها يثير علامات استفهام عدة

مجلة الإعمار والاقتصاد وفي إطار متابعتها ملف النفط والغاز، قبل وبعد استقالة الحريري، التقت مستشار لجنة الطاقة في المجلس النيابي، الخبير النفطي، ربيع ياغي، في حوار معمق، حول أهمية هذا الملف ومفاعيله الاقتصادية والتنموية، وخطورة التأخر أكثر في إنجازه وربطه باستقالة رئيس الحكومة الذي وصفها ياغي بالزلزال.

وبعد اطلاعنا على الخطوات المهمة التي أنجزت حتى الآن، في ملف تلزيم استخراج النفط والغاز، للشركات الثلاث (الكونسورتيوم)، وضرورة إتمام هذه الخطوات ضمن سقف المهل القانونية المحددة، قبل نهاية هذا العام، أشار ياغي إلى أننا في سباق مع الزمن الذي ليس لصالحنا في ظل منافسة قوية من أعدائنا وجيراننا، إنتاجاً وتسويقاً، وأكد أن إسرائيل ومن موقعها العدائي للبنان، مارست خلال السنوات الماضية ضغوطاً كبيرة ومختلفة على الشركات النفطية وعلى دول وحكومات لتعطيل مشاركتها في العروض لاستخراج النفط والغاز على الشاطئ اللبناني، وقدمت بالمقابل إغراءات استثنائية لها، وتطمينات قانونية وأمنية كي تبدأ تلك الشركات عملها أولاً في الجانب الإسرائيلي إذا أصرت على الاستثمار في الجانب اللبناني، لافتاً إلى أن دولة الإحتلال تحاول السيطرة على الحقول البحرية المشتركة بين لبنان وفلسطين المحتلة، وأي إهمال أو تأخير من قبلنا، يعني خسارتنا لصالح العدو، كميات هائلة من مواردنا النفطية الخام، ومناطق حدودية واعدة تمتد لأكثر من 865كلم2، واضعاً علامات استفهام عدة، على توقيت إعلان استقالة الحريري ومكانها، متمنياً أن لا يكون الكلام عن التنسيق الامني السعودي الإسرائيلي صحيحاً، لأن ذلك سيؤثر حتماً على الجانب الأقتصادي، وبالتالي يصبح علينا النظر لموضوع الاستقالة بخطورة أكبر.

وعن مضمون العقد أوضح ياغي أن الدولة اللبنانية عرضت خمس بلوكات لاختيار اثنين منها، وفعلاً قام ائتلاف الشركات الثلاث توتال الفرنسية التي تملك 40%من أسهم (الكونسورتيوم)، وإني الايطالية التي تملك أيضاً 40%، ونوفاتك الروسية التي تملك 20%، باختيار بلوكين اثنين، البلوك رقم (4) الذي يقع في منتصف الشاطئ الشمالي للبنان، وبنسبة تصل بحدها الأقصى إلى 70% لصالح الدولة اللبنانية، بعد حسم تكاليف الإنتاج، والبلوك رقم (9) الذي يحاذي المياه الفلسطينية المحتلة، وبنسبة 60% كحد أقصى، موضحاً أن التراجع في نسبة المردود هنا مرده ارتفاع نسبة المخاطرة.

وقال ياغي من خلال تلزيم البلوكين في دورة العروض الأولى، وانطلاق عملية الاستخراج، نمتلك خبرة نفتقدها اليوم، وتصبح ورقة التفاوض بيدنا أقوى لاستدراج عروض بفائدة أعلى في الدورات المقبلة لتلزيم البلوكات الأخرى والتي تبلغ مساحتها الإجمالية ضعف مساحة لبنان وأكثر.

وختم ياغي بالدعوة إلى استكمال المحطات الأخيرة في ملف النفط والغاز، الذي يحظى بإجماع كل الأفرقاء في البلد من دون استثناء، فالمصلحة الوطنية العليا تحتم علينا جميعاً في الوقت الراهن تخطي بعض الأعراف والقوانين الدستورية، والذهاب إلى إنجاز هذا الملف بغض النظر عن استقالة الحكومة من عدمه. وبتقديري لن يزعل الرئيس سعد الحريري حتى وإن كان خارج لبنان إذا علم أن ملف النفط قد تم إنجازه.

يكفي تأخير، لدينا فرصة تاريخية لابد من استغلالها، لدينا عرض الآن جيد جداً من ائتلاف الشركات الدولية الثلاث (الكونسورتيوم) قد لا يتوفر غداً، لأن المنطقة تعيش على صفيح ساخن، ونحن نعلم أن الرأسمال بطبعه جبان، لذلك علينا تذليل كل العقبات لإنجاز هذا الملف قبل نهاية العام، لإعطاء فرصة للشركة المشغلة لتحضير نفسها عملياً، وهذا يحتاج إلى وقت، وإلا فإن خسارتنا هذه الفرصة ستؤخرنا سنوات عدة، كي نتمكن من استجلاب عروض جديدة، وسيكون هذا حتماً لصالح إسرائيل التي تسبقنا بعشر سنوات في مجال التنقيب وتحاول تطوير إنتاجها بهدف التصدير، على الرغم من أننا سبقناها بسنوات عدة في المسح الجيولوجي والطوبوغرافي.