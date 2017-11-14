المجلس الإقتصادي والإجتماعي بين سندان الحكومة المقالة أو المستقيلة

رغم الإنتقادات وما طالها من تناقضات، إنجازات قد يحجّمها البعض، لكنها تسجّل للعهد الجديد في السنة الأولى من الولاية، بدءاً بإقرار قانون الإنتخابات، مروراً بإنجاز التعيينات وصولاً إلى إعادة تفعيل المجلس الإقتصادي الإجتماعي بعد 15 عاماً من التعطيل !!

في 12 تشرين الأول 2017 أقرّ مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئة العامة للمجلس الـ 71 من دون أن تحتاج غالبية الأسماء إلى التعريف أو معرفة طائفتها أو الجهة التي تدعمها، بإنتظار إنتخاب الأعضاء لهيئة مكتب المجلس المؤلفة من 9 أشخاص والتي بدورها ستنتخب رئيساً للمجلس ونائباً له. ( والتي باتت على الأرجع معلّقة اليوم إلى حين إكتشاف مصير الحكومة، بعد إستقالة أو إقالة رئيسها سعد الحريري مؤخراً)

تبوأ روجيه نسناس مركز الرئيس في العام 0200، إلا أن الوضع السياسي في حينه لم يدعم إستمرار العمل في المجلس، واليوم تتجّه الأنظار نحو المرشّح الأكثر حظاً لرئاسة المجلس، رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد.

قانون .. وهيئة أولى

طرحت فكرة إنشاء مجلس إقتصادي وإجتماعي منذ عقود في الأدبيات السياسية والإجتماعية والنقابية في لبنان، إلا أن الدولة اللبنانية انتظرت حتى نهاية الحرب وتوقيع “وثيقة الوفاق الوطني ” عام 1989 حتى قررت إنشاء المجلس. لكن القانون لم يبصر النور إلا في تاريخ 12 كانون الثاني 1995، وتأخر تأليف أول هيئة عامة للمجلس وانتخاب هيئة مكتبه حتى عام 1999، ليتم بعدها إصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهذا القانون في عام 2000، ووجب الإنتظار حتى عام 2002 ليتأمن المقر الرسمي للمجلس.

تبوأ روجيه نسناس مركز الرئيس في العام 0200، إلا أن الوضع السياسي في حينه لم يدعم إستمرار العمل في المجلس ومنذ عام 2003 لم يجر تشكيل اي ولاية جديدة بعدما انتهت ولايته الاولى.

تشير “مبادرة المساحة المشتركة” common space في دراستها التقييمية لعمل المجلس الإقتصادي الإجتماعي في عام 2014، إلى أن المجالس الإقتصادية والإجتماعية القائمة في عدد كبير من الدول، أي في أكثر من 84 دولة، تشكّل الإطار الديمقراطي المؤسساتي الأمثل لقيام حوار مجتمعي دائم ومتجدد، ولبناء شراكة فعلية بين القوى المجتمعية كافة على قدم المساواة، وللمساهمة في عملية صنع السياسات والقرارات الإقتصادية والإجتماعية بشكل يضمن التوازن بين النمو الإقتصادي والتنمية الإجتماعية.

في القانون، ينصّ قانون إنشائه على كونه مجلساً يعمل على تأمين مشاركة القطاعات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والمهنيّة بالرأي والمشورة وفي صياغة السياسة الإقتصاديّة والإجتماعيّة للدولة التي تطلبها منه الحكومة، وتنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الإقتصاديّة والإجتماعيّة والمهنيّة، وأن يكون له حقّ المبادرة في أي قضايا أخرى، لكن بموافقة ثلثي مجموع أعضائه باستثناء مشاريع القوانين الماليّة والنقديّة بما فيها مشاريع الموازنات العامّة وملحقاتها، على أن يكون رأيه استشارياً (غير ملزم) وينشر في الجريدة الرسميّة.

وبحسب القانون، يُفترض أن يضمّ المجلس 71 عضواً، “يمثلون أصحاب الفكر والكفاءة والإختصاص، وأصحاب العمل، والقطاعات الإقتصاديّة، والمهن الحرّة، والعمّال، والأساتذة وروابط المعلّمين، والحرفيين، ومالكي الأبنية والمستأجرين، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الاجتماعيّة، والاتحادات النسائيّة، والمغتربين.

تم إنتخاب الأعضاء، والعين على تعيين الهيئة العامة، وبعدها إنتخاب الرئيس الذي من المرشّح أن يكون شارل عربيد..

العمالي العام .. ضد المشاريع التي لا تخدم المواطن

رئيس الإتحاد العمالي الدكتور بشارة الأسمر، المعيّن كممثل عن النقابات ضمن باقة كبيرة من الممثلين، يتأمّل خيراً من أي حوار بين فرقاء الإنتاج، وبينما يشير إلى أن مادتي القانون 2 و 3 تنصّان على أن يشارك المجلس الإجتماعي الإقتصادي في وضع السياسات الإقتصادية، ورغم المعيار الطائفي الذي تم من خلاله إنتاج هذا المجلس، إلا أنه يتأمّل خيراً بمراجع إقتصادية ونقابية لها ثقلها في العمل الإقتصادي ويتمنى لو كانت تلك الإستشارات ملزمة. فيراهن في المقابل على ما تريده الدولة من هذا المجلس، وهو الذي اعتبره يشكّل محور التعاون للوصل إلى مستقبل أفضل .

في السياق نفسه، يتمنى أن يترك المجلس للقيام بدوره ومهامه دون أي تدخلات سياسية أو إقتصادية خارجية، ويعد بأن الإتحاد العمالي العام سيقف في وجه أية طروحات أو مشاريع لا تكون في خدمة 95 في المائة من الشعب اللبناني، وهي الفئة الفقيرة.

وإذ وضع نفسه كممثل عن الإتحاد في خدمة الشعب، يعد بطرح مختلف عناوين القضايا التي لم يتحسّن وضعها حتى اليوم من كهرباء وقانون إيجارات، نفايات، شراكة بين القطاعين العام والخاص، رفع الأجور للقطاع الخاص .. كلها مشاريع بحسب الأسمر بعضها مراسيم لم تأخذ طريقها الى التطبيق، وبالتالي فإن المطالبة بها من الأولويات. ويقول: “هناك مجموعة من المشاريع التي نعمل عليها وسنطرحها للحوار داخل المجلس، أهمها تعديل قانون العمل وخصوصاً المادة 50 منه حول الصرف التعسفي والاقتصادي، والإيجار التملكي، وقوانين التعاقد والحماية الاجتماعيّة ونهاية الخدمة”.

حمدان .. جهة إستشارية واعدة إلا إذا!

رئيس مؤسسة البحوث والإستشارات، الخبير الإقتصادي الدكتور كمال حمدان يعتبر أن التجربة السابقة للمجلس الإقتصادي الإجتماعي لم تكن مشجّعة، بسبب الأوضاع غير المستقرّة التي كانت سائدة والتعطيل الذي استمرّ طويلاً، فضلاً عن عقبات تشريعية عديدة وغياب اللوائح التنظيمية وحتى عدم إكتمال الأعضاء.

أسباب فشل التجربة الأولى عديدة، إلا أن حمدان يشدّد على ضرورة الإستفادة منها ومن مختلف نقاط الضعف والقوة فيها للقيام بالمجلس الإقتصادي الجديد على أكمل وجه ومساعدته على تطبيق دوره القانوني كجهة إستشارية تطرح معطيات فعلية للنهوض بإقتصاد البلد.

قد يتغاضى البعض عن أهميته عندما يقتصر دور المجلس بالإستشارات، إلا أن حمدان يتحدث عن أهمية هذا الدور، بحيث أن المجلس صاحب الرأي بقضية ما، يرمي الكرة للإتحادات العمالية والمجتمع المدني لاستخدام هذه الآراء الإستشارية كسلاح يمارسون من خلاله الضغوطات لإجراء التعديلات في السياسات الإقتصادية والإجتماعية بشكل يتلاءم والحد الأدنى من متطلبات المواطنين، فضلاً عن دوره في تطوير فكر ووعي الناس.

أما الإشكاليات التي يجب التركيز عليها لضمان العمل الصحي والجديد للمجلس، فقد لخّصها حمدان بالتالي:

أولاً تحديد الهيئات الأكثر تمثيلاً والأوزان النسبية لكل هيئة من مجموع أعضاء الهيئة العامة للمجلس. وبالتالي، فقد كان من الأجدر أن تترجم الحيوية الكبيرة التي أظهرتها المنظمات المدنية في السنوات الخمس الأخيرة في حقول متنوعة من بيئة ونفايات ونقل عام في شكل أوسع، وأن يكون عدد أعضائها أكبر، لا سيما أنها لا تمثل مصالح جهة معينة، بل مفهوم الخدمة العامة. خلاصة النقطة الأولى تتركّز حول ضرورة تحديد المعايير والآليات لاختيار التمثيل والتوزيع الأنسب.

بالإنتقال إلى الإشكالية الثانية، والأهم التي دعا من خلالها حمدان إلى أن تبذل الدولة جهداً أكبر في تعيين خبراء المجلس العشرة، الرافعة لعمل المجلس، وهي الفئة الوحيدة التي يتم التعامل معها وفق صيغة التعيين المباشر من قبل الدولة، فلم لا يتم التركيز على اختيار فريق متكامل يغطي حقول المعرفة ويعمل بروحية فريق. لماذا لا يتم التركيز بشكل أكبر على اختيار من لديهم اعتراف شعبي ورسمي بقدراته العلمية والمعرفية في مجالات متنوّعة!

الإشكالية الأخيرة التي تطرّق إليها حمدان تتعلّق بقضية التصويت التي لا يجب أن تربط حسب ما ينصّ عليه القانون بثلثي الأعضاء، لأن هذا الأمر قد يعطّل إقرار أي إستشارة ويرى أنه من الأفضل ربط التصويت بعدد الحاضرين.

في هذا الإطار تطرّق إلى مشكلة أتعاب أعضاء المجلس التي يجب أن تؤخذ في عين الإعتبار وخصوصاً ربط الأتعاب بالإنتاج المعرفي لما يتطلّب هذا الأمر من جهد فكري وتعب جسدي ومواظبة على البحث لوقت طويل، فضلاً عن ضرورة تعديل القانون لإقرار حق عضو المجلس التغيّب عن عمله الأساسي في مجال آخر كي يعطي الوقت اللازم للقضية التي يناقشها أو يدرسها.

في محصلة الحديث، يرى حمدان مهمة المجلس صعبة متسائلاً عن مدى جدية الطبقة السياسية في دعم شريك لها في إبداء الرأي والأخذ به، إلا أن أبرز القضايا التي يجب أن تشكّل مادة دسمة لإبداء المجلس رأيه الإستشاري فيها ، النظام الضريبي وتركيز الثورة والدخل وتبعاته العديدة، النقل والمرافق العامة .. وغيرها من القضايا المعيشية التي لم يتم معالجتها إلا بشكل ملتبس.

توصيات ..

إثر تجربة أولى وعقب ورشة عمل منظمة من قبل ” مبادرة المساحة المشتركة” ، طُرحت توصيات تهدف إلى تمكين المجلس من القيام بدوره ووظيفته، وتتمحور حول آليات عمله، ومبادئ وأسس تتيح له رفد منظومة الحوكمة بقيمة مضافة.، وتتمثّل بـ” تشكيل المجلس على أساس الانتماءات الاجتماعيّة والاقتصاديّة، واعتماد مبدأ الحوار الموضوعي والعلمي في مداولاته بما يتجاوز منطق المحاصصة والتفاوض والاحتكام إلى توازنات القوة السائدة في مؤسسات السلطة، وأن يستمد قيمته من تمثيله الواسع للمجتمع المدني ومن قدرته على التوصل إلى جوامع مشتركة واقتراحات مفيدة، فضلاً عن إدخال تعديلات على قانونه بما يسمح باستمرار عمل المجلس حتى بعد انتهاء ولايته وإلى حين صدور مرسوم تعيين أعضاء جدد، تخفيف القيود في تحديد حجم الأكثرية المطلوبة ونوعها في التصويت على ما يصدر عن المجلس، وضع معايير أكثر دقّة وصرامة بالنسبة إلى تعيين الخبراء العشرة في المجلس، والعمل على تحسين عمليّة تمثيل جمعيّات المجتمع المدني والنساء والشباب في عضوية المجلس، وأن يكون عمله مشمولاً بالقضايا الملحّة كما القضايا الاجتماعيّة الكبرى.

بين الأمس الذي احتفل فيه البعض بتلك “الإنجازات” وبين اليوم الذي احتار فيه البلد بمصير رئيس حكومته من كبير أفراده إلى صغيرهم.. هل من عودة إلى نقطة الصفر؟

كادر

مرسوم تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي

أولاً: عن أصحاب العمل

القطاع الصناعي: جورج فوزي نصراوي، شوقي جرجي الدكاش

القطاع التجاري: محمد علي نزار شقير، عدنان محمد رمال

القطاع الزراعي: يوسف محي الدين محي الدين، عمران وضاح فخري

القطاع المصرفي: منصور قيصر بطيش، مازن محمود سويد

القطاع السياحي: وديع يوسف كنعان، جان طانس عبود

قطاع النقل: عبد الامير علي حسن نجده

قطاع المقاولين: مارون جوزيف الحلو

قطاع التأمين: مكس روجه زكار

القطاع الاستشفائي الخاص: طوني جرجس شمعون

القطاع التربوي الخاص: كريكوور المعروف بالخوري جان بول بطرس ابو غزالة

ثانياً: عن المهن الحرة

عن المحامين: جميل وفيق الحسامي، نجم محسن خطار

عن المهندسين: ايلي ابراهيم بصيبص، جوزاف جرجس اسحق

عن الأطباء: عبد الامير علي فضل الله، مخائيل حنا جمل

عن أصحاب الصحف: عوني خير الدين الكعكي

عن المحررين: الياس بشارة عون

عن الصيادلة: باسم محي الدين سرحال

عن اطباء الاسنان: كارلوس ميلاد خيرالله

عن خبراء المحاسبة: سليم احمد عبد الباقي

ثالثاً: عن النقابات

عن العمال: بشارة كريم الاسمر، سعد الدين شفيق حميدي صقر، صادق حسن علويه، كريستيان نبيل باسيل، اسامة محمد الخنسا، بسام راجح طليس، محمد احمد قصابيه، فادي سليم اندريا، عصمت سعيد عبد الصمد، ماجد ابراهيم سعيفان، محمد بشار انور القدسي، حسن قاسم فقيه

عن الأساتذة الجامعيين: جورج ميشال الشويري، انيس نبيه بو ذياب

عن الحِرفيين: عبد الكريم حسن حسن، جورج نقولا شلهوب

عن المعلمين:

التعليم الخاص: يوسف نجيب بسام

والتعليم العام: نزيه حسين الجباوي

عن الكتّاب: محمد وجيه صبحي فانوس

عن الناشرين: سميرة حسين عاصي

عن مالكي الابنية: جورج توفيق رباحيه

عن المستأجرين: ماري نقولا ناصيف

رابعاً: عن الجمعيات التعاونية:

جرجس حنا فخري

جورج الياس هراوي

خامساً: عن المؤسسات الاجتماعية

المؤسسات الاجتماعية غير الحكومية: خالد توفيق المهتار، ليليان غازي جابر، زهيه رزق فرنجيه

الاتحادات النسائية: فاطمة اقبال مراد، وفاء حليم عابد

سادساً: عن اصحاب الفكر والكفاءة والاختصاص في الحقول الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية والبيئية والفنية:

شارل جوزف عربيد، فريد جورج فيليب البستاني، صلاح الدين نظام عسيران، نورا قابريل بايرافداريان، ماري لويز جورج بابويان، هاسميك كاريس دانسكيان، علي احمد مواس، فادي فخري علامه، غريتا حبيب صعب، اندريه امين العور.

سابعاً: عن اللبنانيين المغتربين:

أحمد علي ناصر، سعيد أسعد فخري، محمد إبراهيم الجوزو، هلا ريمون حريز، جورج الياس عطاالله، فيليب فؤاد بردويل.

تشكّلت أعضاء الهيئة العامة المؤلفة من 71 شخصاً