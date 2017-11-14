الحاج حسن عرض مع وفد اصحاب مصانع الحجر في البقاع مشاكل القطاع

اجتمع وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن قبل ظهر اليوم بوفد من أصحاب مصانع الحجر في البقاع بحضور رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة رفيق الدبس. وعرض المجتمعون المشاكل التي تعترض عملهم.

وأكد الوزير الحاج حسن “أن الوزارة أوقفت العمل باجازة استيراد الحجر منذ ثلاثة أشهر”. وأوضح “أن القضية الأساس هي في ترك المشاكل تتفاقم إلى حد تصبح فيه المعالجة أكثر صعوبة واكثر تعقيدا”.

وشدد على “أن التدابير المتخذة تصب في إطار الحد من المنافسة غير المشروعة ووقف التهريب ومنع المعامل غير المرخصة من الاستمرار في نشاطها من دون التقدم إلى وزارة الصناعة بطلب تسوية أوضاعها.

وشرح “أن مقالع الصخر من اختصاص وزارتي البيئة والداخلية والبلديات ولا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الصناعة”، داعيا إلى تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الموضوعة لتنظيم عمل الكسارات والمقالع لكي تسير الأمور بمسارها الطبيعي وينتظم عمل هذا القطاع الحيوي للاعمار.

السفير الحسن

والتقى الوزير الحاج حسن السفير اللبناني الى الجزائر محمد الحسن بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون. وتم البحث بأهمية اضطلاع السفارة اللبنانية بدور حيوي لتفعيل العلاقات الاقتصادية والتبادلية بين لبنان والجزائر.