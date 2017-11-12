مقابلة د. حسن مقلد مع قناة الميادين حول الانعكاسات الاقتصادية والمالية لاستقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري
نوفمبر 12, 2017
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