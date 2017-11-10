حوار اليوم مع د.حسن مقلد – رئيس مجلة الإعمار والإقتصاد

ماذا بعد زيارة الوفد الإقتصادي للرئيس عون وتطمينات حاكم مصرف لبنان على الليرة اللبنانية؟ ماهي انعكاسات الأزمة السياسية على الإنتظام المالي في لبنان وتأثير السياسة على الوضع النقدي والإقتصادي؟ في السياسة، ماهو تأثيرالعقوبات الأمريكية على حزب الله وعلى الوضع الحكومي والإقتصادي في لبنان؟ كل هذه التفاصيل وأكثر ضمن حلقة اليوم من حوار اليوم