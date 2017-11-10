كي لا يكون الرقم وجهة نظر
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حوار اليوم مع د.حسن مقلد – رئيس مجلة الإعمار والإقتصاد

نوفمبر 10, 2017

ماذا بعد زيارة الوفد الإقتصادي للرئيس عون وتطمينات حاكم مصرف لبنان على الليرة اللبنانية؟ ماهي انعكاسات الأزمة السياسية على الإنتظام المالي في لبنان وتأثير السياسة على الوضع النقدي والإقتصادي؟ في السياسة، ماهو تأثيرالعقوبات الأمريكية على حزب الله وعلى الوضع الحكومي والإقتصادي في لبنان؟ كل هذه التفاصيل وأكثر ضمن حلقة اليوم من حوار اليوم

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ماذا بعد زيارة الوفد الإقتصادي للرئيس عون وتطمينات حاكم مصرف لبنان على الليرة اللبنانية؟ ماهي انعكاسات الأزمة السياسية على الإنتظام المالي في لبنان وتأثير السياسة على الوضع النقدي والإقتصادي؟ في السياسة، ماهو تأثيرالعقوبات الأمريكية على حزب الله وعلى الوضع الحكومي والإقتصادي في لبنان؟ كل هذه التفاصيل وأكثر ضمن حلقة اليوم من حوار اليوم

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