بنك لبنان والمهجر للأعمال أطلق BRITE منصة البيانات المجانية حول الاقتصاد اللبناني

أطلق بنك لبنان والمهجر للأعمال، منصة “برايت”، وهي منصة مبتكرة ومجانية للبيانات والأبحاث الاقتصادية، في مؤتمر عقد برعاية النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، في فندق “فور سيزنز”. وحضر رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري، والمدير العام الدكتور فادي عسيران، ، ومؤسس “إيكونومينا أناليتيكس تميم عقيقي، والمدير التنفيذي ل”موديز أناليتيكس” لوكا ماغني.

وأفاد بيان للمصرف أن “برايت” هي نتيجة مؤشرات بنك لبنان والمهجر للأبحاث والاتجاهات الاقتصادية (BRITE, BLOM Research Indicators and Trends in the Economy)، كنتيجة لتعاون ما بين بنك لبنان والمهجر وإيكونومينا أناليتيكس، وموديز أناليتيكس، وهي موقع إلكتروني يقدم أبحاثا وأدوات تحليلية مجانية عالية الجودة إلى جانب عدد من خدمات الدعم المهمة المصممة خصيصا للشركات ولتغطي الاقتصاد اللبناني. وتعتبر “برايت” الموقع المنشود للأكاديميين والباحثين والمتخصصين الذين يبحثون عن معلومات اقتصادية ملفتة مجانا.

ورحب أزهري بالحاضرين، وقال: “يسرني أن أقول اننا في بنك لبنان والمهجر نحرص على المضي بالعمل والإنجازات ليس فقط في المجالات المصرفية والمالية بل في مجالات الأبحاث والدراسات أيضا. فقد كان البنك من الرواد في إطلاق مؤشرات مهمة عن الإقتصاد اللبناني وأسواقه المالية”.

وقال عسيران: “أدى التعاون بيننا BLOMINVEST وECONOMENA إلى بناء هذه المنصة التي أصبحت في متناول الجميع ومجانا. وهي بوابة عالمية المستوى مع رسم ديناميكيDynamic Charting، وسهلة الاستخدام، تشمل أكثر من 5000 مؤشر عن الاقتصاد اللبناني”.

بدوره قال لوكا مانيه: “تؤمن موديز أناليتيكس بالدور الأساسي الذي تؤديه البيانات والأبحاث الاقتصادية وقد خصصت فريقا من المتخصصين في البيانات والاقتصاديين لدراسة الاقتصاد العالمي. نحن مقتنعون أن البيانات الاقتصادية العالية الجودة هي حجر الأساس الضروري لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في أي شركة”.

وسلط عقيقي الضوء على “القيمة الإضافية التي تقدمها هذه المنصة للخبراء الاقتصاديين”، قائلا: “سترتقي منصة برايت بلبنان إلى مصاف الأسواق المتقدمة في ما يتعلق بالوصول إلى البيانات الاقتصادية. وستساعد هذه المنصة أصحاب الأعمال والباحثين على اكتشاف الفرص على امتداد قطاعات الاقتصاد اللبناني كافة، من خلال الاستناد إلى أنظمة الرسوم وبرمجيات إدارة البيانات الأكثر تقدما في العالم. يشرفنا أن نتعاون مع موديز أناليتيكس في دعم هذه المبادرة الحميدة التي اتخذها بنك لبنان والمهجر للأعمال لدعم وتسهيل وصول أصحاب العلاقة، محليين ودوليين، إلى البيانات”.

ونوه عنداري بأهمية منصة BRITE قائلا: “نحن كمصرف لبنان، نود أن نستغل هذه الفرصة لنعلن عن إطلاق مبادرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وإدارة الإحصاء المركزي لتطوير أنظمة البيانات لدينا والانتقال إلى نظام SDMX (تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفيةMetadata ) في خلال مدة تتراوح ما بين سنة وسنتين. ويهدف هذا المشروع إلى وضع نظم وتحديث أنظمة وآليات تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية (Metadata). ومن هنا ندعم مبادرة BRITE التي تجمع هذه البيانات في منصة واحدة وتجعلها متوافرة للجميع”.