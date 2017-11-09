وزارة الاشغال: ما يشاع عن تسييس العمل الإنمائي مناف للحقيقة ولا يهدف سوى إلى الإستثمار السياسي والآني

صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل البيان التالي: “تتداول بعض وسائل الإعلام موضوع الفاصل الإسمنتي على أوتوستراد بكركي – درعون – حريصا على خلفيات غير موضوعية وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وعليه تؤكد الوزارة ما يلي:

1- لقد تم تلزيم الجزء الأول من الفاصل المذكور في عهد الحكومة السابقة، حيث بدأ العمل في بنائه دون أن يُستكمل الجزء المتبقي بسبب عدم توفر الإعتمادات اللازمة لذلك.

2- لقد تلقت الوزارة مراجعات عديدة من جانب مرجعيات وفعاليات في منطقة كسروان ومن ضمنها النائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن، للمطالبة بإستكمال الفاصل بأسرع وقت ممكن وتأمين الإعتمادات اللازمة له.

3- بناء عليه أقدمت وزارة الأشغال على إعداد ملف تلزيم الجزء الثاني من الفاصل والذي يربط مقر البطريركية المارونية بدرعون – حريصا، وهو قيد التلزيم بموجب مناقصة بمبلغ 800 مليون ليرة لبنانية، وذلك وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء، والتي كان من الطبيعي أن تستغرق كل هذه الفترة الزمنية.

4- إن ما يشاع من قبل بعض وسائل الإعلام عن تسييس العمل الإنمائي، هو مناف للحقيقة ولا يهدف سوى إلى الإستثمار السياسي والآني، لأغراض بعيدة عن الشفافية والمصداقية التي تعتمدها وزارة الأشغال العامة والنقل”.