«حكماء الاقتصاد» الألمان يدعون برلين إلى خفض الضرائب

رفع «المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد» في مؤتمر صحافي بحضور المستشارة الالمانية انغيلا مركل توقعاته لنمو الاقتصاد في شكل كبير اليوم (الأربعاء)، داعياً برلين الى توزيع ثماره على المواطنين بصيغة خفض للضرائب.

وتوقع مجلس «حكماء الاقتصاد الخمسة» الذي يقدم المشورة للحكومة الالمانية ويضم كبار اقتصاديي البلاد، نمواً بنسبة 2 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي الألماني في العام 2017 وذلك بعد مراجعة توقعات آذار (مارس) التي بلغت 1.4 في المئة وتسارعاً في النمو في العام 2018 إلى 2.2 في المئة مقابل 1.6 في المئة متوقعة سابقاً.

ووجه الخبراء، نداءً اتخذ صبغة سياسية، خصوصاً وأن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي ما تزال جارية، ودعوا الى «إعادة تكييف السياسة الاقتصادية» الالمانية.

وطرح التقرير مباشرة نقطة الخلاف الرئيسة بين محافظي المستشارة انغيلا مركل والليبراليين والخضر في تفاوضهم على تشكيل الحكومة منذ اسابيع وهي النظام الضريبي. وطالب بالاستفادة من الفائض المالي الالماني لخفض الضرائب، خصوصاً تخفيف أعباء الضرائب والنفقات الاجتماعية عن الطبقة الوسطى.

وردت ميركل على الاقتراحات بحذر، مؤكدة ان «مطالب اعادة توزيع (العائدات) تتكثف خصوصاً في فترات الوفرة»، مشددة على الحرص على «تحقيق التوازن اللازم» مع ضرورة اتباع سياسة مالية متأنية.