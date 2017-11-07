الإمارات ضخّت 4.7 بليون دولار استثمارات في الهند خلال 17 سنة

قدّرت «قمة الشراكة الهندية الإماراتية» القيمة التراكمية للاستثمارات الإماراتية في الهند بأكثر من 4.76 بليون دولار في السنوات الـ17 الماضية. وتوقع منظمو القمة التي تبدأ أعمالها في دبي الأسبوع المقبل، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارات في الهند من 675 مليون دولار عام 2016 إلى بليون هذه السنة.

ووردت هذه التقديرات بعد توقيع «الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية» في الهند الأسبوع الماضي، اتفاق استثمار قيمته بليون دولار مع شركة تابعة ومملوكة بالكامل لـ «جهاز أبو ظبي للاستثمار». وبهذا الاتفاق، سيصبح الجهاز المستثمر المؤسسي الأول في «الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية» ومساهماً في «الشركة الوطنية للاستثمار والبنية التحتية المحدودة» التي تدير استثمار الصندوق.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً من برنامج الاستثمار البالغة قيمته 75 بليون دولار، والذي أعلنته الإمارات في آب (أغسطس) 2015، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي لأبو ظبي. وأكدت مؤسسة «إنفست إنديا» وهي هيئة ترويج الاستثمار الأجنبي في الهند، أنها ستجذب استثمارات أجنبية بـ100 بليون دولار إلى الهند خلال العامين المقبلين، 85 بليوناً منها التزمت بها بالفعل 600 شركة ستستحدث 700 ألف فرصة عمل.

وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الهند بنسبة 8 في المئة إلى 60.08 بليون دولار بين 2016 وهذه السنة، وفقاً لإدارة السياسة الصناعية والترويج. وبلغت القيمة التراكمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين نيسان عام 2000 وآذار (مارس) الماضي، نحو 484.35 بليون دولار. وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين البلدين نحو 53 بليون دولار، ويحرص قادتهما على زيادتها 60 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتُعتبر الشركات الهندية والهنود أيضاً من أكبر المستثمرين في الإمارات، من خلال تأسيس الشركات والمصانع والمستودعات وغيرها من المرافق، بما في ذلك الاستثمار في مجال العقارات، حيث استثمر الهنود 20.4 بليون درهم (5.4 بليون دولار) في عقارات دبي خلال 18 شهراً من كانون الثاني (يناير) 2016 وحزيران (يونيو) الماضي، استناداً إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ويفوق هذا الرقم قيمة استثمار الهنود عام 2015 في عقارات دبي البالغة 20 بليون درهم، كما يمثل الهنود غير المقيمين أكبر مجموعة من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص في مجتمع الأعمال المحلي للمغتربين.

وشرح المنظمون تدفق الاستثمارات والشراكة الاستراتيجية خلال «مؤتمر قمة الشراكة الهندية الإماراتية» الذي يُعقد في «فندق أرماني» في «برج خليفة» في 30 من هذا الشهر، وسيحضره أكثر من 800 مفوض من الهند والإمارات.

وقال العضو في مجلس إدارة «منتدى قادة الأعمال» رئيس اللجنة المنظمة لـ «قمة الشراكة الهندية الإماراتية» رئيس «مركز الهند للتجارة والمعارض» سوديش أغروال: «سيزداد الزخم في تدفق الاستثمارات من الإمارات إلى الهند خلال القمة، حيث سيلقي 5 وزراء من الهند والإمارات كلمات أمام أكثر من 800 شخصية، وستعرض ولايتان هنديتان حزم الاستثمار والحوافز للمستثمرين للاختيار منها».

ستناقش القمة، التي ستحمل عنوان «تنفيذ الاستثمار»، كيفية تمويل المشاريع وتنفيذها في الهند، بمشاركة مؤسسات الأعمال التجارية في الإمارات. وقالت المديرة العامة لـ «الرابطة الدولية للطاقة الذرية» الأمينة العامة لـ «منتدى قادة الأعمال» سريبريا كوماريا، إن «العمل يسير على قدم وساق للترحيب بالمشاركين في هذه الفاعلية».