الأسمر: البيان المنسوب لنقابة النقل البري مدسوس ويصب في خانة توتير الأجواء

أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، عدم صحة البيان المنسوب إلى نقابة النقل البري عن الاضراب وقطع الطرقات غدا. وقال: “هذا البيان هو بيان مدسوس وغير صحيح، وقيادات اتحادات النقل ليست على علم به، وهو بيان يصب في خانة توتير الأجواء في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها، وسياسة قطع الطرقات وإلحاق الأذى بالمواطنين، هي سياسة يرفضها الإتحاد العمالي العام تحت أي ظرف.

وأهاب الأسمر بكل وسائل الإعلام “عدم نشر أي خبر يتعلق بالحركة العمالية قبل التأكد من صحته ومصدره، أو الآتصال بالاتحاد العمالي العام، منعا للاستغلال والإساءة للواقع الإقتصادي في هذه المرحلة الدقيقة.

وكان رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، قد نفى باسم القطاع البري، ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي عن اضراب يوم غد، وتجمعات للسائقين والآليات، مؤكدا ان هذا الخبر غير صحيح، ولافتا إلى ان أي خطوة من هذا النوع يعلن عنها في بيان رسمي يصدر عن القطاع مجتمعا، وفي مؤتمر صحافي.