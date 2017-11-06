سلامه اكد استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار
نوفمبر 6, 2017
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه “استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي”.
وقال في بلاغ : “يمر لبنان بأزمة سياسية وحكومية تسببت باستفسارات عن مستقبل الليرة. أود أن أؤكد استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي. هذا الاستقرار هو لمصلحة لبنان ويحظى بإجماع لبناني”.
وختم: “الإمكانات متوفرة بفضل الهندسات والعمليات المالية الاستباقية التي أجراها مصرف لبنان، والتعاون قائم مع القطاع المصرفي بما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين والاستقرار النقدي”.
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه “استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي”.
وقال في بلاغ : “يمر لبنان بأزمة سياسية وحكومية تسببت باستفسارات عن مستقبل الليرة. أود أن أؤكد استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي. هذا الاستقرار هو لمصلحة لبنان ويحظى بإجماع لبناني”.
وختم: “الإمكانات متوفرة بفضل الهندسات والعمليات المالية الاستباقية التي أجراها مصرف لبنان، والتعاون قائم مع القطاع المصرفي بما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين والاستقرار النقدي”.