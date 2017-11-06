سلامه اكد استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه “استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي”.

وقال في بلاغ : “يمر لبنان بأزمة سياسية وحكومية تسببت باستفسارات عن مستقبل الليرة. أود أن أؤكد استقرار سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي. هذا الاستقرار هو لمصلحة لبنان ويحظى بإجماع لبناني”.

وختم: “الإمكانات متوفرة بفضل الهندسات والعمليات المالية الاستباقية التي أجراها مصرف لبنان، والتعاون قائم مع القطاع المصرفي بما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين والاستقرار النقدي”.