الحريري يعلن في مؤتمر صحافي استقالته من رئاسة الحكومة

أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أن “إيران لا تحل في مكان إلا وتزرع فيه الفتن والدمار والخراب ويشهد على ذلك تدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان العربية”، معتبراً ان “ما يدفعها إلى ذلك هو حقد دفين على الامة العربية ورغبة جامحة في تدميرها والسيطرة عليها وللأسف وجدت من ابنائنا من يضع يده في يدها ويعلم ولاءه لها والسعي إلى خطف لبنان من محيطه العربي والدولي، وأقصد في ذلك حزب الله الذراع الإيراني في لبنان والبلدان العربية”.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الحريري أنه “خلال العقود الماضية، استطاع حزب الله فرض أمر واقع في لبنان بقوة سلاحه الموجه إلى صدور أخواننا السوريين واليمنيين فضلا عن اللبنانيين وكل يوم يظهر لنا حجم هذه التدخلات التي نعاني منها على صعيد علاقتنا مع أشقائنا العرب”، مذكّراً بما أشار اليه “رأس النظام اليراني حسن روحاني الذي اعتبر أن ايران تسيطر على دول المنطقة وبأنه لا يمكن للبنان وسوريا واليمن أن تقوم بأي شيء من دون إيران”، مضيفاً “أقول لايران واتباعها أنهم خاسرون في تدخلهم في الشؤون العربية وستقطع الايادي التي تمتد على الامة بالسوء”