زعيتر وابوفاعور: لاطلاق حملة لمكافحة المنتجات الزراعية المهربة

زار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور وزير الزراعة غازي زعيتر في مكتبه في الوزارة حيث تم التباحث في الأزمة الكبيرة التي يعيشها المزارعون اللبنانيون وسبل التخفيف منها، وتم الاتفاق على عدة خطوات ابرزها مكافحة التهريب وملاحقة المهربين وتغريمهم ومصادرة المنتجات الصناعية المهربة التي تزاحم المنتجات اللبنانية بشكل مفضوح وامام الجميع.

واتصل زعيتر وأبو فاعور لهذه الغاية بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر الذي أبدى كل “اهتمام بهذا الامر واعطى توجيهاته لجميع أقاليم ومفارز الجمارك بإطلاق حملة لمكافحة التهريب على الحدود كما في الاسواق المحلية للأصناف الزراعية المهربة حماية للانتاج المحلي .

وقد باشر بعض روساء أقاليم الجمارك اجتماعات مع الجمعيات الزراعية للتنسيق لهذه الغاية بغية الحد من المنافسة غير المشروعة وحماية المزارع اللبناني وكرامة عيشه .

وقد شكر أبو فاعور لمدير عام الجمارك سرعة تجاوبه واهتمامه بهذا الامر.