ميامو الكهرباء وجباة الأكراء حذروا من صرف اي عامل:للاضراب ووقف الاعمال في 7ت2

حذرت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، “من صرف أي عامل مياوم تحت أي ظرف”، داعية الى تنفيذ إلإضراب العام ووقف الأعمال كافة في كل أقسام ودوائر كهرباء لبنان الثلثاء المقبل في 7 تشرين الثاني.

وجاء في البيان :”بعد إنتظار طال أمده على أمل حل قضية المياومين بشكل جذري وحيث تأملنا بأن يبت في الموضوع قبل التجديد لشركات مقدمي الخدمات وبما أن مجلس الوزراء وافق على التجديد لشركتي kvaوbus ولم يجدد لشركة دباس التي يعمل لديها 800 عامل وبما أننا لا نرى حلا قريبا لتثبيت العمال المياومين في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان، فعليه نطالب ونحذر من المساس بلقمة العيش أو بديمومة العمل أو صرف أي عامل مياوم تحت أي ظرف وبالتالي فإن اللجنة ستقف سدا منيعا وستكون خط الدفاع الأول عن الحقوق العمالية المحقة.

ان اللجنة في صدد الإعداد لبدء التحركات والإعتصامات من جديد الى حين إيجاد حل منصف وعادل لقضية 1400 عامل مياوم في مؤسسة كهرباء لبنان، وكخطوة أولى تنفذ اللجنة إضرابا عاما ووقف الأعمال كافة في كل أقسام ودوائر كهرباء لبنان ،الى يوم تحذيري وذلك في 7/11/2017″.